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С Эльбруса спустили тела троих погибших альпинистов. На вершине остались ещё два

Тела трёх погибших альпинистов спустили с Эльбруса 26 сентября

Спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Об этом сообщили вечером 26 сентября в региональном управлении МЧС.

«В 16:10 (мск) 26.09.2021. спасателями осуществлён спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее «Фонтанка» писала, что забирать тела погибших на Эльбрусе альпинистов, несмотря на сложные погодные условия, отправились 22 спасателя.

Напомним, что среди погибших есть 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова.

23 сентября при восхождении на гору группа туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. В результате погибли пять человек. Ещё 11 попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.

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Комментарии (2)

nuga
Три плюс два.
266303265
2 погибших спустили еще в ночь трагедии.
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