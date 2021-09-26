С Эльбруса спустили тела троих погибших альпинистов. На вершине остались ещё два

Спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Об этом сообщили вечером 26 сентября в региональном управлении МЧС.



«В 16:10 (мск) 26.09.2021. спасателями осуществлён спуск с горы Эльбрус тел 3 погибших альпинистов на высоту 5100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу», — говорится в официальном сообщении ведомства.



Ранее «Фонтанка» писала, что забирать тела погибших на Эльбрусе альпинистов, несмотря на сложные погодные условия, отправились 22 спасателя.

