МЧС закончило поисковую операцию на Эльбрусе, погибли пятеро альпинистов

Из группы в 19 человек, которая попала в метель при восхождении на Эльбрус, погибли пятеро. Остальных удалось эвакуировать живыми.

Как сообщает МЧС, спасательная операция была завершена около трех часов ночи 24 сентября. 14 человек спустили на поляну Азау на ратраках и передали врачам. Еще пятеро альпинистов скончались.

Группа запросила помощь накануне вечером из-за погодных условий. Началась пурга, дул сильнейший ветер, порывами до 70 метров в секунду. В МЧС отметили, что видимость в районе поисков составляла не более метра. Всего вызволять альпинистов отправились 69 спасателей. Группа находилась на высоте в 5,4 км. Прежде чем отправиться в горы, они зарегистрировались в МЧС. По предварительной информации, из 19 человек пятеро из Петербурга.