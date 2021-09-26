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«Даст бог, пойдём». 22 спасателя в мороз и вьюгу отправляются на Эльбрус забирать тела погибших альпинистов

За телами умерших на Эльбрусе альпинистов выдвинулись 22 спасателя

На Эльбрус за телами умерших во время бурана альпинистов выдвинулись двадцать два спасателя.

Как сообщили 26 сентября в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде, операция осложняется сильным ветром.

«Погода прояснилась, наверху ветер, даст бог, пойдём», — цитирует одного из спасателей издание «Подъём».


Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавший при восхождении на Эльбрус альпинист из Петербурга переведён из реанимации в обычную палату. У мужчины сломана нога. В больнице остаются девять человек, двоих пострадавших выписали.

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