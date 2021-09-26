На Эльбрус за телами умерших во время бурана альпинистов выдвинулись двадцать два спасателя.
Как сообщили 26 сентября в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде, операция осложняется сильным ветром.
«Погода прояснилась, наверху ветер, даст бог, пойдём», — цитирует одного из спасателей издание «Подъём».
Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавший при восхождении на Эльбрус альпинист из Петербурга переведён из реанимации в обычную палату. У мужчины сломана нога. В больнице остаются девять человек, двоих пострадавших выписали.