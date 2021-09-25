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Пострадавший при восхождении на Эльбрус альпинист из Петербурга переведен из реанимации в обычную палату

Гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Петербурга, которые пострадали при восхождении на Эльбрус, переведены из реанимации в обычную палату. Об этом 25 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

«Два человека выписаны, двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших», — заявили в ведомстве.

Ранее о причинах гибели туристов при восхождении на Эльбрус «Фонтанке» рассказал руководитель Центральной школы инструкторов-альпинистов России. Его вердикт однозначен — виновны гиды. Подробнее читайте здесь.

23 сентября при восхождении на гору группа туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. В результате погибли пять человек. Еще 11 попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Среди погибших есть и 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова. Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.

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