Традиционный Фестиваль цветов в 2021 году проводится в онлайн-формате, и именно «Фонтанка» будет транслировать его мероприятия. 25 сентября в 18:00 зрителей ждет красочное шествие с моделями в цветочных костюмах и артистами уличных театров, ретроавтомобилям и конными экипажами.

Тема фестиваля этого года — танцы народов мира. В концертной программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна, примут участие симфонический оркестр и солисты музыкальных театров. Под музыку этого композитора вы увидите работы флористов из разных стран, принявших участие в конкурсе в этом году.

