FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Фонтанка» начинает прямую трансляцию Фестиваля цветов

ПоделитьсяПоделиться

Традиционный Фестиваль цветов в 2021 году проводится в онлайн-формате, и именно «Фонтанка» будет транслировать его мероприятия. 25 сентября в 18:00 зрителей ждет красочное шествие с моделями в цветочных костюмах и артистами уличных театров, ретроавтомобилям и конными экипажами.

Тема фестиваля этого года — танцы народов мира. В концертной программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна, примут участие симфонический оркестр и солисты музыкальных театров. Под музыку этого композитора вы увидите работы флористов из разных стран, принявших участие в конкурсе в этом году.

Посмотреть цветочные арт-объекты вживую можно будет 26 сентября возле «Газпром Арены». Голосование за лучшую цветочную платформу будет проходить в группе фестиваля в сети «ВКонтакте» до 22:00 26 сентября. Организатор мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний