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После гибели альпинистов власти Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус

Власти Кабардино-Балкарии планируют ужесточить правила восхождения на Эльбрус после гибели альпинистов. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава республики Казбек Коков.

«В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Здесь же на базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что пострадавший при восхождении на Эльбрус альпинист из Петербурга переведен из реанимации в обычную палату. У мужчины сломана нога. В больнице остаются девять человек, двоих пострадавших выписали.

23 сентября при восхождении на гору группа туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. В результате погибли пять человек. Еще 11 попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Среди погибших есть и 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова.

Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Срочно создать Росэльбруснадзор с правом взимать сборы со всего населения РФ, как с потенциальных посетителей.
Cveta
Ну как обычно. Может просто соблюдать правила, те которые есть для начала. А то суть то не изменится
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