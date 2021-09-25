После гибели альпинистов власти Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус

Власти Кабардино-Балкарии планируют ужесточить правила восхождения на Эльбрус после гибели альпинистов. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава республики Казбек Коков.



«В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Здесь же на базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья», — говорится в сообщении.

