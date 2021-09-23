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Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году сократится в 25 раз. Это поможет сэкономить на обслуживании долга

В Петербурге дефицит бюджета сократится до 3,6 млрд рублей

Правительство Петербурга утвердило проект корректировки бюджета на 2021 год. Трансляция заседания велась на сайте Смольного 23 сентября.

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, Северная столица смогла в этом году как заработать, так и потратить больше, чем планировала. Доходы вырастут на 20% по сравнению с изначальным планом — 782,5 млрд рублей. Рост произошел в основном за счет налоговых поступлений (+110 млрд рублей к плану, всего 697,4 млрд рублей).

Корабельников пояснил, что изначально финансовый блок формировал бюджет на основе консервативного прогноза на пике второй волны пандемии. Но в итоге экономика восстановилась быстрее. В частности, росли поступления как от налога на прибыль, так и НДФЛ. Самую хорошую динамику показали поступления от предприятий на упрощенной системе налогообложения.

«Динамика отражает экономическую активность малого и среднего бизнеса», — сказал глава комитета. Также на этот налоговый режим переходили те, кто раньше работал на ЕНВД.

«Допускаю, что ко второму чтению возможны корректировки в большую сторону», — добавил он.

Расходы вырастут на 6% по сравнению с изначальным планом — до 786,1 млрд рублей. В частности, средства пойдут на субсидии ресурсоснабжающим организациям и транспортным предприятиям, что позволит затормозить рост цен для населения, а также на жилищные программы и социальные выплаты. Дополнительные 15 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на оказание медицинской помощи, приобретение лекарств для больных COVID-19, питание для школьников, выплаты детям от 3 до 7 лет, а также на ремонт и строительство дорог.

В итоге дефицит бюджета сократится в 25 раз — с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей. Это позволит сэкономить 19 млрд на обслуживание долга в течение следующих трех лет.

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Комментарии (1)

pride
Нам то что от этого? Не уж то теперь заживем?
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