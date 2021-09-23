Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году сократится в 25 раз. Это поможет сэкономить на обслуживании долга

Корабельников пояснил, что изначально финансовый блок формировал бюджет на основе консервативного прогноза на пике второй волны пандемии. Но в итоге экономика восстановилась быстрее. В частности, росли поступления как от налога на прибыль, так и НДФЛ. Самую хорошую динамику показали поступления от предприятий на упрощенной системе налогообложения.

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, Северная столица смогла в этом году как заработать, так и потратить больше, чем планировала. Доходы вырастут на 20% по сравнению с изначальным планом — 782,5 млрд рублей. Рост произошел в основном за счет налоговых поступлений (+110 млрд рублей к плану, всего 697,4 млрд рублей).

«Динамика отражает экономическую активность малого и среднего бизнеса», — сказал глава комитета. Также на этот налоговый режим переходили те, кто раньше работал на ЕНВД.



«Допускаю, что ко второму чтению возможны корректировки в большую сторону», — добавил он.



Расходы вырастут на 6% по сравнению с изначальным планом — до 786,1 млрд рублей. В частности, средства пойдут на субсидии ресурсоснабжающим организациям и транспортным предприятиям, что позволит затормозить рост цен для населения, а также на жилищные программы и социальные выплаты. Дополнительные 15 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на оказание медицинской помощи, приобретение лекарств для больных COVID-19, питание для школьников, выплаты детям от 3 до 7 лет, а также на ремонт и строительство дорог.



В итоге дефицит бюджета сократится в 25 раз — с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей. Это позволит сэкономить 19 млрд на обслуживание долга в течение следующих трех лет.

