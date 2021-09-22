На официальном канале группы «Мумий Тролль» 22 сентября вышел клип на песню «Время обид». Анимационное видео создала студентка Высшей школы экономики Афина Журба, которая обучается по направлению «Анимация и иллюстрация». О проекте в вузе рассказали еще в августе, но теперь о клипе узнал широкий круг поклонников музыкального коллектива.



Сотрудничать с эстрадными группами вуз начал с того, что собрал заявки от исполнителей, пожелавших увидеть анимационные клипы на свои произведения, созданные студентами. Афина Журба рассказала, что группа «Мумий Тролль» предложила поработать с песнями с их нового альбома «После Зла». Однако именно «Время обид» артисты просили не брать. Но девушка не послушалась.

