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«Мумий Тролль» выложили клип на «Время обид», нарисованный студенткой. Поначалу хит просили не брать

Вышел анимационный клип на песню «Мумий Тролля» «Время обид»

На официальном канале группы «Мумий Тролль» 22 сентября вышел клип на песню «Время обид». Анимационное видео создала студентка Высшей школы экономики Афина Журба, которая обучается по направлению «Анимация и иллюстрация». О проекте в вузе рассказали еще в августе, но теперь о клипе узнал широкий круг поклонников музыкального коллектива.

Сотрудничать с эстрадными группами вуз начал с того, что собрал заявки от исполнителей, пожелавших увидеть анимационные клипы на свои произведения, созданные студентами. Афина Журба рассказала, что группа «Мумий Тролль» предложила поработать с песнями с их нового альбома «После Зла». Однако именно «Время обид» артисты просили не брать. Но девушка не послушалась.

«Я был очень рад, что Афина не застеснялась и выбрала ту песню, которая ей понравилась, — получился хороший стильный клип. Она очень талантливый художник, и у нее получилась тонкая авторская работа», — прокомментировал решение студентки куратор направления «Анимация и иллюстрация» Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Шмельков.

«Если раньше я очень переживала о сюжете и целостности, то тут я дала себе полную свободу — работала с абстракцией, но в то же время опиралась на сюжет, — поделилась автор работы. — Интересно было выбрать технику, которая напоминает ручную печать: такое наложение мне показалось компромиссом, ведь раньше я больше работала с черно-белой картинкой».

В ВШЭ подчеркивают, что «в клипе Афины можно проследить историю причинения боли, обиды, и следующее за ними прощение»: «Это каркас, на который вешались визуальные метафоры из личного опыта студентки, который, как она надеется, найдет отклик у зрителя».

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