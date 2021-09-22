На официальном канале группы «Мумий Тролль» 22 сентября вышел клип на песню «Время обид». Анимационное видео создала студентка Высшей школы экономики Афина Журба, которая обучается по направлению «Анимация и иллюстрация». О проекте в вузе рассказали еще в августе, но теперь о клипе узнал широкий круг поклонников музыкального коллектива.
Сотрудничать с эстрадными группами вуз начал с того, что собрал заявки от исполнителей, пожелавших увидеть анимационные клипы на свои произведения, созданные студентами. Афина Журба рассказала, что группа «Мумий Тролль» предложила поработать с песнями с их нового альбома «После Зла». Однако именно «Время обид» артисты просили не брать. Но девушка не послушалась.
«Я был очень рад, что Афина не застеснялась и выбрала ту песню, которая ей понравилась, — получился хороший стильный клип. Она очень талантливый художник, и у нее получилась тонкая авторская работа», — прокомментировал решение студентки куратор направления «Анимация и иллюстрация» Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Шмельков.
«Если раньше я очень переживала о сюжете и целостности, то тут я дала себе полную свободу — работала с абстракцией, но в то же время опиралась на сюжет, — поделилась автор работы. — Интересно было выбрать технику, которая напоминает ручную печать: такое наложение мне показалось компромиссом, ведь раньше я больше работала с черно-белой картинкой».
В ВШЭ подчеркивают, что «в клипе Афины можно проследить историю причинения боли, обиды, и следующее за ними прощение»: «Это каркас, на который вешались визуальные метафоры из личного опыта студентки, который, как она надеется, найдет отклик у зрителя».