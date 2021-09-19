Наблюдатели из Франции похвалили организацию выборов в Петербурге

На брифинге в медиацентре «Выборы-2021» международные наблюдатели дали позитивную оценку проведению голосования на выборах в Петербурге. Франции, считают они, есть чему поучиться.



Впечатлениями поделились несколько европейских депутатов, которые наблюдали за выборами в Петербурге. В их числе были Тьерри Мариани и Жан Лин Мари Франсуа Лакапель, который уже не впервые находится на голосовании в России. Они посетовали на невысокую явку, но похвалили четкую организацию и пропорциональную систему распределения мест в парламенте. В этом смысле у России есть чему поучиться западным странам и Франции в частности, заявили наблюдатели, среди которых были депутаты от партии Марин Ле Пен.

