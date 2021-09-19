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Наблюдатели из Франции похвалили организацию выборов в Петербурге

На брифинге в медиацентре «Выборы-2021» международные наблюдатели дали позитивную оценку проведению голосования на выборах в Петербурге. Франции, считают они, есть чему поучиться.

Впечатлениями поделились несколько европейских депутатов, которые наблюдали за выборами в Петербурге. В их числе были Тьерри Мариани и Жан Лин Мари Франсуа Лакапель, который уже не впервые находится на голосовании в России. Они посетовали на невысокую явку, но похвалили четкую организацию и пропорциональную систему распределения мест в парламенте. В этом смысле у России есть чему поучиться западным странам и Франции в частности, заявили наблюдатели, среди которых были депутаты от партии Марин Ле Пен.

В ходе голосования международные наблюдатели неоднократно рассказывали о прозрачности и высокой организации российских выборов. Всего в страну приехали 383 наблюдателя и эксперта из 80 стран мира.

«Фонтанка» следила за ходом голосования и продолжает следить за подсчетом голосов в Петербурге в режиме онлайн.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (6)

07A
Пока здесь наблюдаете, у вас там во Франции контракты на подводные лодки тырят!
AndrewBarsik
Почему их называют международными наблюдателями? Какие такие международные организации они представляют? Кто их пригласил? За чей счёт они приехали в Россию? Где кроме ресторанов и борделей они наблюдали за выборами?
ЯКраснорецц
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