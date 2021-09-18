«Буду распространять информацию о прозрачных и честных выборах в России». Международные наблюдатели восторгаются ходом голосования

Наблюдатель из Италии готов «дать отпор фейкам» о выборах в России. Он считает, что всё проходит на высшем уровне и даже идеально.

Слова наблюдателя Вито Гриттани 18 сентября приводит «Ассоциация НОМ». Итальянец в группе из 10 иностранцев посетил 4 избирательных участка, где его, например, потрясло наличие пандусов для инвалидов. Гриттани также в восторге от электронного голосования. «Нас поразила четкая организация процесса голосования, всё было на высшем уровне, я бы даже сказал — идеально, на входе нам сразу же меряли температуру и выдавали необходимые защитные средства. Мы непосредственно наблюдали за тем, как люди голосовали, как это быстро и четко происходило», — поделился наблюдатель. Он пообещал по возвращении на родину дать отпор фейкам и всем рассказать о прозрачных и честных выборах в России.