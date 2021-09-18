«Получили очень хорошие отзывы». На выборах в России работают почти 400 иностранных наблюдателей

В Россию приехали 383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира. Они хорошо отзываются о ходе голосования.



Об иностранцах, которые следят за выборами, рассказал 18 сентября председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев. На второй день голосования они посетили Ситуационный центр.

«Мы подробно рассказали, как работает наша система общественного контроля, видеонаблюдения, общественного контроля за ДЭГ. И, конечно, получили очень хорошие отзывы, потому что аналогов этой системы практически нигде нет», — поделился Григорьев.