В Купчино горит ангар. Пожар мог начаться в бане

Четыре пожарных расчета тушат возгорание во Фрунзенском районе. Площадь пожара пока не называется.

Как сообщили 18 сентября «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в 17:53 поступило сообщение о пожаре на улице Салова, 49.

В ангаре размером 30 на 15 метров горит обстановка. Сведения о пострадавших не поступали.

По указанному адресу находится как минимум две компании — автомаркет и Голдинские бани. Сотрудники последнего учреждения в срочном порядке выехали на место, но пока не владеют точной информацией о том, они ли горят или же всё-таки соседи.