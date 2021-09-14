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Вода в Неве стремительно прибывает

Сильный ветер выталкивает воду из Финского залива обратно в Неву.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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Уровень воды у Горного института 14 сентября к 8:31 достиг 127 см. В 7:26 он составлял 111 см, то есть за час вырос на 16 см.

Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru
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Дамбу не закрывают. «Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — сообщает КЗС.

Официально наводнение в Петербурге объявляется при 160 см выше ординара.

Непогода пришла в Петербург вчера. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, традиционно деревья падали на машины. ГУ МЧС предупреждало, что 14 сентября в Петербурге ветер усилится. Комитет по благоустройству закрыл сады и скверы. Утро вторника началось с упавших деревьев, дорожных знаков и вырванной оконной рамы.

Скриншот с spun.fkpkzs.ru
Скриншот с spun.fkpkzs.ru

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Комментарии (3)

AlBerkut
Пока Венера на сапе не пройдёт по Невскому - наводнения в С-Пб нет! 😉😂😂😂
bluxer
Ещё несколько намывных территорий и закрывать будет нечего.
nalchik11
127 минус 111 равно 15?
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