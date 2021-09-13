В предложенной версии бюджета Петербурга пока не видно 100 млрд на строительство метро

Согласно опубликованному 13 сентября проекту, расходы адресной инвестиционной программы на строительство метро в 2021 году составят 10 млрд рублей (примерно столько же, сколько в текущей версии бюджета), в 2022-м — 11,9 млрд (в текущей версии — 15 млрд), в 2023 году — 16,1 млрд (сейчас — 17,8 млрд).

Проект корректировки трехлетнего бюджета Петербурга 2021–2023 годов не бьется с намерением Смольного нарастить расходы на строительство метро примерно до 100 млрд в 2022–2024. Новые цифры могут появиться при обсуждении нового бюджета.

Ранее КРТИ заявил, что намерен заявить следующие цифры при формировании бюджета на 2022–2024 гг: 28 млрд, 33,2 млрд и 32 млрд по каждому из годов.

Смольный принял решение не спасать традиционного подрядчика — компанию «Метрострой», а перевести его в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. За день до того, как в «Метрострое» ввели конкурсное управление, представители Смольного в очередной раз встретились с работниками предприятия и гарантировали их трудоустройство в новой компании.

«Фонтанка» писала, что доходы бюджета в 2021 году радикально превысили ожидания, в связи с чем комфин предлагает снизить дефицит в 25 раз.