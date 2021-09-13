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Петербургский гид пожаловался на сборы за проведение экскурсии на Витебском вокзале. В РЖД назвали ситуацию «ошибкой»

Петербургский гид Виктор Федотов столкнулся с претензиями сотрудников РЖД при проведении экскурсий на Витебском вокзале. По его словам, помощник дежурного подошла к нему и уведомила, что ему придется заплатить сбор в размере 8 000 рублей.

В качестве подтверждения он показал прайс-лист, согласно которому группа от 10 до 20 человек должна заплатить такую сумму, даже если пришла со своим экскурсоводом.

По словам Федотова, он отказался платить, поскольку сам зарабатывает на экскурсии для 15 человек 7 500 рублей, то есть по итогам останется должен РЖД еще 500 рублей. При этом здание вокзала — не музей, а общедоступное место, являющееся объектом культурного наследия, подчеркивает он. Сотрудник вокзала не стала настаивать и препятствовать завершению экскурсии. Ранее подобных требований от РЖД не поступало.

В пресс-службе ОЖД назвали информацию о сборе с гидов не соответствующей действительности. «В настоящее время проведение экскурсий в общедоступных локациях Витебского вокзала, к которым, в том числе, относится картинный зал, как и прежде бесплатное», — отметил представитель компании. Заключение договора на экскурсионное обслуживание, о котором шла речь в прайсе, предусмотрено только для закрытых для пассажиров помещений: чердака, императорских покоев, ресторана и других подобных объектов. По словам представителя ОЖД, гид и сотрудник вокзала могли неверно друг друга понять. Но персоналу проведут дополнительный инструктаж, чтобы напомнить о правилах.

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Комментарии (9)

domepic
Цены большие, но там есть помещения, которые не используют пассажиры, но они очень красивые. Смысл пассажирам с билета за них платить, путь платят тот кто увидел такие уникальные помещения с цены экскурсии
266183295
Ну, услуга "экскурсия" предполагает предоставление с ИХ стороны экскурсовода или аудиогида. Вообще, прайс-лист составлен как-то странно. Там дальше ещё есть костюмированная фотосъемка - вот это цена за разрешение прийти в костюме со своим фотографом и оборудованием, или всё-таки они предоставляют? Тогда где условия результата, сколько фото, на каких носителях? А сценический макияж - это что? Типа у них свой стилист - или тоже надо заплатить, чтобы прийти со своим мастером?
Rozenkrantz
да лет 10 (наверное, даже больше) последних на Витебском берут деньги за экскурсии и фотосъемку (свадебную и проч). никакой ошибки нет, просто никто не жаловался
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