В качестве подтверждения он показал прайс-лист, согласно которому группа от 10 до 20 человек должна заплатить такую сумму, даже если пришла со своим экскурсоводом.
По словам Федотова, он отказался платить, поскольку сам зарабатывает на экскурсии для 15 человек 7 500 рублей, то есть по итогам останется должен РЖД еще 500 рублей. При этом здание вокзала — не музей, а общедоступное место, являющееся объектом культурного наследия, подчеркивает он. Сотрудник вокзала не стала настаивать и препятствовать завершению экскурсии. Ранее подобных требований от РЖД не поступало.
В пресс-службе ОЖД назвали информацию о сборе с гидов не соответствующей действительности. «В настоящее время проведение экскурсий в общедоступных локациях Витебского вокзала, к которым, в том числе, относится картинный зал, как и прежде бесплатное», — отметил представитель компании. Заключение договора на экскурсионное обслуживание, о котором шла речь в прайсе, предусмотрено только для закрытых для пассажиров помещений: чердака, императорских покоев, ресторана и других подобных объектов. По словам представителя ОЖД, гид и сотрудник вокзала могли неверно друг друга понять. Но персоналу проведут дополнительный инструктаж, чтобы напомнить о правилах.