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Читатели выбирают свой «(От)личный Петербург». Голосование подходит к концу!

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Поднажмем! «Фонтанка» заканчивает голосование за любимые музеи, дворы, здания, кафе, рестораны, отели и экскурсии в Петербурге в рамках проекта «Отличный Питер».

«Бертгольд-центр» или «Третье место»? «Алые паруса» или «Фонтанка-SUP»? Канонерка или Южная дорога? «Полторы комнаты» или Музей стрит-арта? Куда больше нравится ходить именно вам?

Наш онлайн-путеводитель по новой туристической географии последние дни принимает голоса, так что если вы еще не рассказали, какие видовые точки, музеи, общественные пространства, сады и парки, площадки для отдыха с детьми вам милее, — голосуйте прямо сейчас (на всякий случай: это бесплатно)!

Совсем скоро «Фонтанка» совместно с Комитетом по туризму назовет победителей читательского голосования — и город (а также туристы — уже побывавшие в Петербурге и те, кто только собираются) узнает, где интереснее, веселее, ярче, красивее и вкуснее всего.


Путеводитель «(От)личный Петербург»проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

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Комментарии (1)

Opioman
Надо сказать что авторы этого рейтинга не сильно запаривались в поисках интересных мест или экскурсий. К последним вообще подошли проще всего — взяли что водит Погорелов и Лурье и хватит. А то что в Питере очень много крутых (реально авторских) маршрутов, даже задаваться вопросом не стали
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