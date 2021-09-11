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Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Об этом 11 сентября сообщает BFMTV со ссылкой на сопредседателя комитета Жана-Мари Барийера.

По его словам, отмена приостановки экспорта «является мерой восстановления мира». «Мы будем уважать новый закон», — сказал Жан-Мари Барийер. Также виноделы не хотят ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей в преддверии новогодних праздников.

Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин «шампанское» в России только в отношении отечественной продукции. Импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».

Комитет вин Шампани назвал неприемлемым новый российский закон. После этого приостановили поставки в Россию не менее 95% торговых домов. Очевидно, теперь шампанское из Франции будет называться «игристым вином».

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Комментарии (8)

GOST
Похоже, то, что произошло в то сентябрьское утро, изменило мир к худшему. Некоторые скажут, что это безопаснее, и что теперь мы менее наивны по отношению к миру, но для меня, я чувствую, что мир стал темнее. Это мир, в котором вы не можете доверять никому, ни нам, ни им, из-за политической борьбы и правительственного произвола. Такое ощущение, что мир должен был усомниться в том, что военные непатриотичны или что на каждом углу есть камеры видеонаблюдения . Я ненавижу этот мир с тех пор, как это произошло 20 лет назад, поэтому я стараюсь избегать новостей, насколько это возможно.
bluxer
Перевожу на простой язык: очень кушать хоцца.
Skazochny
много у нас граждан могут себе позволить французское шампанское?
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