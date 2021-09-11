Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Об этом 11 сентября сообщает BFMTV со ссылкой на сопредседателя комитета Жана-Мари Барийера.



По его словам, отмена приостановки экспорта «является мерой восстановления мира». «Мы будем уважать новый закон», — сказал Жан-Мари Барийер. Также виноделы не хотят ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей в преддверии новогодних праздников.



Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин «шампанское» в России только в отношении отечественной продукции. Импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».

