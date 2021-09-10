Эрмитаж раскрыл планы лектория на сезон. В них есть «Языческая Британия», японские куклы и космос

10 сентября Эрмитаж обнародовал план работы лектория на предстоящий год. Встречи будут проходить в Главном штабе и в РХЦ «Старая Деревня» с начала октября до конца мая. Можно посетить разовую лекцию на конкретную тему либо пройти целый курс, посвященный культурному периоду или художественному направлению.
Насыщенная программа лектория включает Восточные классы — это большие циклы лекций, каждый из которых посвящён искусству не просто отдельных стран, но ярким явлениям мировой культуры: китайскому фарфору, японским куклам, запретным мечетям Мекки и Медины. Все монографические курсы — авторские, подготовленные специалистами из разных отделов музея.
Тот, кто больше интересуется культурой Западной Европы, может посетить лекции, посвященные выдающимся художникам от Эдуарда Мане и Поля Сезанна до Джексона Поллока и Дэмиена Хёрста.
Самым искушенным слушателям специалисты Эрмитажа расскажут о нестандартных темах — мировых аукционах, ювелирных династиях и мебельном искусстве.
Кроме того, музей предлагает любому желающему пройти полный курс истории искусства с древнейших времён до наших дней. Занятия рассчитаны на три учебных года и включают историю искусства Древнего мира, Востока, Византии и Западной Европы вплоть до ХХ века. Все лекции читают сотрудники Государственного Эрмитажа.
Для тех, кто предпочитает онлайн, есть лекции на платформе Zoom. Программу можно посмотреть на официальном сайте музея, там же приобрести билеты на лекции в виртуальном пространстве.