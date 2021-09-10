Эрмитаж раскрыл планы лектория на сезон. В них есть «Языческая Британия», японские куклы и космос

10 сентября Эрмитаж обнародовал план работы лектория на предстоящий год. Встречи будут проходить в Главном штабе и в РХЦ «Старая Деревня» с начала октября до конца мая. Можно посетить разовую лекцию на конкретную тему либо пройти целый курс, посвященный культурному периоду или художественному направлению.

Насыщенная программа лектория включает Восточные классы — это большие циклы лекций, каждый из которых посвящён искусству не просто отдельных стран, но ярким явлениям мировой культуры: китайскому фарфору, японским куклам, запретным мечетям Мекки и Медины. Все монографические курсы — авторские, подготовленные специалистами из разных отделов музея.

