Фото: Из личного архива Поделиться Поделиться







Лера — хрупкая и тонкая на вид. 26 лет. Рисует, бьет татуировки. Высшее образование, полная семья. Охотилась с ружьем на медведя, проходила курсы самообороны. Резкая, правдоруб. Теперь она говорит, что с подачи полицейских, поставивших на ней клеймо «пээндэшница», полторы недели пролежала в психбольнице. В отдел она приехала, чтобы рассказать о нападении.

Развитие событий тем днем «Фонтанка» восстановила по рассказу девушки и ее друга. Ранним вечером 19 августа Лера пошла на пробежку в Шуваловский парк. Спортивная одежда, небольшая сумка через плечо, на которой болтается симпатичный розовый кастет. Парк на окраине Выборгского района популярен у жителей огромного жилого квартала на Парнасе. В криминальные сводки за последние годы локация не попадает. Еще летом Лера, принимая солнечные ванны, видела смуглого парня, который на нее пристально смотрел, затем попытался заговорить, какое-то время за ней шел. Так и появился кастет.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В тот день Лера чувствовала себя неважно, решила немного сократить привычный путь по тропинкам, выбежала на дорожку между двумя мостами. Со спины на нее набросился мужчина, повалил на размокшую после дождя землю, одной рукой стремительно исследовал тело девушки, стягивая с нее штаны, второй удерживал. Лера чувствовала вес мужчины и его возбуждение. Резким движением правой руки она сорвала с сумки кастет и через левое плечо дважды ударила. Первый раз куда-то по одежде, второй попала по коже. Насильник вскрикнул и убежал. На «ушках» кастета остались следы крови и сколы.

Лера тоже побежала. Через несколько сотен метров ее накрыло адреналином, села под кустом, вся в грязи. До дома ее довела прохожая, Марина. Других данных помощницы девушка не знает.

Ее друг позвонил в полицию. Физически девушка не пострадала, но насильник может напасть и на кого-то другого. Вдруг найдут, если на кастете остались следы ДНК.

Биполярное расстройство, можно сказать, «звездная» душевная болезнь. Канье Уэст с этим диагнозом собирался баллотироваться в президенты. Приписывали ее Ван Гогу, Есенину и еще много кому. Люди с биполяркой склонны к депрессиям, иногда им сложно формулировать мысли, у них резко скачет настроение, от радости до грубости и хамства. Но галлюцинации — редкий случай.



Лера принимает антидепрессанты. Это откладывает отпечаток на поведение. Может показаться, что человек под веществами. Вопрос про наркотики был почти первым, который девушке задал один из патрульных. Полиция забрала девушку и ее друга из дома, повезла в парк.

Лера утверждает, что указала место точно, там была примята трава. Потом все вместе поехали в отдел. Кастет вроде как намеревались изъять как вещдок. Но позже девушка нашла его в квартире.

Пока Лера рассказывала о нападении, ее друг с одним из сотрудников поехал домой за ее паспортом. В пути его спрашивали о болезни, как ему показалось — с подтекстом о том, не могла ли девушка насильника выдумать. Не могла, уверял молодой человек.

Когда он вернулся, обстановка была накаленной. «Пээндэшница» бунтовала, ей грубили полицейские, она грубила в ответ. Было предложено ехать на медосвидетельствование или забирать заявление. Потребности обращаться к врачам Лера не чувствовала и отказалась. Пока Леру позвал покурить один из полицейских, ее спутнику рассказали, что она почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Но для Леры медики были сюрпризом. Санитары из специальной психиатрической бригады интересовались историей ее болезни, вежливо спрашивали про подростковую булимию, шрамы на руках. Ей предложили пройти в карету скорой помощи, добровольно не получилось.



Когда девушку затолкали в машину, она села на кушетку с ногами. «Сядь нормально». Села. «Мне надо позвонить, сказать, что вы меня увозите». В ответ она услышала что-то вроде «обойдешься, мразь».

«Хочу, чтобы ручка в кармане твоей рубашки у тебя в глазу оказалась», — не сдержалась Лера. «Шлюха, гнида». И Лера ударила обидчика в пах ногой.

«Он тут же вскочил, сделал захват моей головы и второй рукой кулаком начал бить меня по уху и угрожать мне смертью, сожжением в крематории и прочими издевательствами, шутил с другими санитарами. Параллельно с этим один из санитаров задрал мое платье выше нижнего белья, связал бедра, третий санитар связал ступни. Водитель находился в салоне, мы никуда не ехали», — написала в заявлении в прокуратуру, следственный комитет и приемную президента девушка. Она кусала схватившую ее руку санитара. «Он сказал, я тебе зубы выбью», — вспоминает в разговоре с «Фонтанкой» Лера.

По утверждению Леры, ее били по рукам и ногам. Один из санитаров тормозил других, велел бить так, чтобы особо следов не осталось. Потом они сочувствовали: мол, такая молодая и красивая, а уже сумасшедшая. Сравнивали с Харли Квинн (антигерой из комиксов DC, подружка Джокера).



Леру привезли в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова. Из машины вынесли на руках, в холле передали местным санитарам. Она вырывалась, сразу сказала, что ее избили, просила о помощи и возможности позвонить.

Как рассказывает девушка, ее определили в отделение для буйных. Голую, в трусах, привязывали к кушетке пятеро — три медика, полицейский и многолетняя пациентка «степашки». Чем-то обкололи, угрожали, что изобьют, если она не успокоится.

В шесть утра ее разбудили, велели идти мыться, выдали сорочку. Абсолютно голая соседка в бреду хаотично дергалась рядом.

Леру перевели в «надсмотрку». Это небольшая палата, в которой никогда не выключают свет и не закрывают двери. Медсестры на посту рядом галдят, гадают на женихов, веселятся. Хамят на любую просьбу. Пациенты хамят в ответ.

Быт в отделении скучный — библиотека, заполненная книгами Донцовой, прогулка по крошечному коридору, на улицу не выпускают, курить негде. На обед «ленивые голубцы» — капуста с пенкой, которая образуется на поверхности мясного бульона.



Лера поступила поздним вечером четверга, отпустить ее обещали в понедельник. Как она утверждает, ей пришлось подписать согласие на госпитализацию — врач якобы убеждал, что в случае отказа ждать решения суда можно месяцами.

По закону человека могут принудительно госпитализировать, если он угрожает себе или окружающим, беспомощен или психическое расстройство обусловливает «существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи». Полторы недели в психушке Лера через правоохранительные органы требует признать нарушением ее прав. Прописанные ее лечащим врачом лекарства в «степашке» Лере не давали. Из-за отсутствия антидепрессантов она стала плаксивой. Слезы, сочли местные доктора, признак нестабильного состояния, а потому выписывать ее рано. Кроме того, после больницы Лера должна посещать дневной стационар своего ПНД, но там какие-то сложности с приемом документов, уверяли медики. Они не переданы до сих пор.

За 11 дней в психбольнице синяки сошли.



Данные санитаров или хотя бы номер бригады Лере не говорят. В пресс-службе скорой помощи «Фонтанке» сообщили, что такую информацию не раскрывают под предлогом медицинской тайны. Под ним же не ответили на вопросы журналиста в Комитете по здравоохранению Смольного.

Судьба Лериного заявления о попытке изнасилования туманна. В ГУ МВД заверили, что материалы переданы в Следственный комитет, который расследует подобные дела. В следкоме говорят, что у них ничего нет, но что-то про «пээндэшницу» в районе слышали. Сейчас Лера каждый день беседует с психиатрами. В парк на пробежки не ходит, работать тоже не может.

В планах у нее «бодаться» с системой и сделать все, чтобы полицейских, санитаров и заперших ее в больнице врачей привлекли к ответственности. Она пишет письма поддержки пациенткам «степашки», которые вставали перед ней стеной, чтобы врачи не видели, как она плачет.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».

