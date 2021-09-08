Нашел волнушку — попал на мушку. На какие полигоны этой осенью грибникам ходить опасно для жизни

Петербургских грибников, которые в поисках добычи любят забредать на военные полигоны в обход постов и ограждений, «Фонтанка» предупреждает об опасности таких прогулок. Это ответ на поступивший в редакцию запрос — любители «тихой охоты» хотят знать расписание военных учений.
По информации «Фонтанки», прямо сейчас военные упражняются в стрельбе на полигонах «Луга» и «Каменка». А 10 сентября стартует совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», в Ленинградской области они пройдут на полигоне «Кирилловский». Расписания учений нет и не может быть, но практически все полигоны Минобороны задействованы для занятий с личным составом. Это охраняемая территория и проход на нее запрещен.
Грибники Петербурга и Ленинградской области любят захаживать на военные полигоны. Особенно популярны «Лужский», «Каменка» и танковый полигон на Черной речке. Ежегодно поклонников «тихой охоты» предупреждают, что нарушать границы военных полигонов опасно для жизни. В 2013 году в Ленобласти во время плановых учений на полигоне получил смертельное ранение 73-летний грибник, проникший на режимный объект через водосточную трубу. В 2012 году от пули погиб человек в Белоруссии.
Опасности подстерегают грибников и за пределами военных полигонов. На снаряд времен Великой Отечественной войны весом полтонны мужчина, собиравший грибы, наткнулся в лесу у музея-заповедника «Ораниенбаум».