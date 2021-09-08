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Нашел волнушку — попал на мушку. На какие полигоны этой осенью грибникам ходить опасно для жизни

На полигонах Западного военного округа заканчивается учебный год и вовсю идут «экзамены». А это значит — стрелять будут до октября включительно, а с декабря начнется новый учебный год.

Фото: mil.ru
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Петербургских грибников, которые в поисках добычи любят забредать на военные полигоны в обход постов и ограждений, «Фонтанка» предупреждает об опасности таких прогулок. Это ответ на поступивший в редакцию запрос — любители «тихой охоты» хотят знать расписание военных учений.

По информации «Фонтанки», прямо сейчас военные упражняются в стрельбе на полигонах «Луга» и «Каменка». А 10 сентября стартует совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», в Ленинградской области они пройдут на полигоне «Кирилловский». Расписания учений нет и не может быть, но практически все полигоны Минобороны задействованы для занятий с личным составом. Это охраняемая территория и проход на нее запрещен.

Грибники Петербурга и Ленинградской области любят захаживать на военные полигоны. Особенно популярны «Лужский», «Каменка» и танковый полигон на Черной речке. Ежегодно поклонников «тихой охоты» предупреждают, что нарушать границы военных полигонов опасно для жизни. В 2013 году в Ленобласти во время плановых учений на полигоне получил смертельное ранение 73-летний грибник, проникший на режимный объект через водосточную трубу. В 2012 году от пули погиб человек в Белоруссии.

Опасности подстерегают грибников и за пределами военных полигонов. На снаряд времен Великой Отечественной войны весом полтонны мужчина, собиравший грибы, наткнулся в лесу у музея-заповедника «Ораниенбаум».

Фото: mil.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Piter Russo
При ведении боевых стрельб полигоны же оцепляют.. по крайней мере раньше так делали...
263862051
не буду говорить где это,иначе спалю место,в 80-х ходил с пацанами на полигон.один там и остался лежать.угораздило пойти в лес в день сдачи стрельбы из ак.
Гражданкa
помню собираю я бруснику на озере Красавица, ясный осенний денек, лепота, и вдруг грохот, как будто таки небеса каменные, а атланты упали на черепах и всё уронили. Ну или началась война, и хорошо если не с инопланетянами. Грохотало долго, а на небе не было ни облачка. Потом уже на карте посмотрела, что рядом, через озеро, полигон Каменка.
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