Нашел волнушку — попал на мушку. На какие полигоны этой осенью грибникам ходить опасно для жизни

Петербургских грибников, которые в поисках добычи любят забредать на военные полигоны в обход постов и ограждений, «Фонтанка» предупреждает об опасности таких прогулок. Это ответ на поступивший в редакцию запрос — любители «тихой охоты» хотят знать расписание военных учений.



По информации «Фонтанки», прямо сейчас военные упражняются в стрельбе на полигонах «Луга» и «Каменка». А 10 сентября стартует совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», в Ленинградской области они пройдут на полигоне «Кирилловский». Расписания учений нет и не может быть, но практически все полигоны Минобороны задействованы для занятий с личным составом. Это охраняемая территория и проход на нее запрещен.

