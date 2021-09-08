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Через полгода после прививки Pfizer число антител к коронавирусу у израильтян упало в 10 раз

Исследование иммунитета к COVID-19 у восьми тысяч жителей Израиля, которые вакцинировались препаратом Pfizer, показало, что через шесть месяцев после процедуры концентрация антител падает примерно в десять раз.

Ученые пришли к выводу о том, что уязвимым группам населения необходимо делать повторную прививку. Об этом 8 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на текст статьи, опубликованной на сайте medRxiv.

Медики не знают наверняка, могут ли вакцины или перенесенный коронавирус вызвать долгосрочный иммунитет к существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. По имеющимся данным, обычно количество антител к вирусу остается высоким в течение 6–8 месяцев, в отдельных случаях — на более длительный период, иногда они исчезают быстрее.

Последние наблюдения свидетельствуют, что эффективность препарата Pfizer может падать быстрее, чем у прививки Moderna и других вакцин. Специалисты впервые проверили эту гипотезу на практике.

В исследовании ученых приняли участие более 8,3 тысячи израильтян, сделавших по две инъекции Pfizer между январем и июлем 2021 года. У всех испытуемых периодически измеряли концентрацию антител к коронавирусу, им также делали ПЦР-тесты.

Согласно результатам, уровень антител после вакцины Pfizer быстро падает. В среднем в крови привитых израильтян было более 14 тысяч условных единиц антител в первый месяц после прививки, через полгода показатель снижался примерно в десять раз.

Ученые также заметили, что пожилые израильтяне, вакцинированные в январе-феврале, «подхватывали» коронавирус вдвое чаще, чем их сверстники, сделавшие прививку в марте-мае.

Отметим, статью исследователей не рецензировали независимые эксперты. Кроме того, работа не проходила проверку редакторами научных журналов.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Израиле в конце февраля 2020 года. Полную вакцинацию в стране прошли более пяти миллионов человек.

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Комментарии (1)

alexpv
Моя знакомая переболела ковидом в январе, в июне сдала на антитела, их было в 6 раз выше порога, в августа пошла еще раз сдала перед учебным годом, их выявили в 12 раз выше порога.
И прививка тут близка не лежала..
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