Через полгода после прививки Pfizer число антител к коронавирусу у израильтян упало в 10 раз

Исследование иммунитета к COVID-19 у восьми тысяч жителей Израиля, которые вакцинировались препаратом Pfizer, показало, что через шесть месяцев после процедуры концентрация антител падает примерно в десять раз.



Ученые пришли к выводу о том, что уязвимым группам населения необходимо делать повторную прививку. Об этом 8 сентября сообщило ТАСС, ссылаясь на текст статьи, опубликованной на сайте medRxiv.



Медики не знают наверняка, могут ли вакцины или перенесенный коронавирус вызвать долгосрочный иммунитет к существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. По имеющимся данным, обычно количество антител к вирусу остается высоким в течение 6–8 месяцев, в отдельных случаях — на более длительный период, иногда они исчезают быстрее.

