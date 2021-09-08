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На шестом этаже Лахта Центра появилась «взрывоопасная» надпись. Автора нашли, а бомбу нет

Иностранца-отделочника задержали в Ольгино за надпись на Лахта Центре

Служба безопасности Лахта Центра нашла на шестом этаже надпись о готовящемся взрыве. Шутника вычислили быстро.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне около полудня в полицию поступило сообщение от охраны Лахта Центра о том, что на уровне шестого этажа появилась небольшая надпись, 20 на 15 сантиметров, о том, что на пятом этаже высотки заложена бомба, которая взорвется через 85 дней. Осмотр здания показал, что никаких взрывоопасных вещей ни на пятом, ни на других этажах нет.

Сотрудники полиции меньше чем за десять минут нашли и автора надписей. Им оказался 19-летний отделочник, гражданин Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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Комментарии (4)

Софокл Аристархович
Может зарплату надо вовремя и в полном объеме выплачивать?
07A
Радует что граждане среднеазиатской республики свободно владеют русским языком, не смотря на возраст!
mccaron
Хе, шютник. Теперь будет анжумання в камере делать
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