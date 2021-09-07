Грибы тоже мечут. Пять неожиданных рецептов от бывалых петербургских грибников

Грибной «Наполеон» Фото: Марина Роса Поделиться Поделиться







Грибы, похоже, поработили читателей «Фонтанки» и добрались до редакции. Добычу из леса все несут ведрами. Но что с ней делать, когда зажарить, высушить и заморозить уже кажется банальным ходом? На выручку приходят участники сообщества «Грибы и грибники СПб». Бывалые добытчики грибов делятся необычными рецептами, проверенными на себе.

Главный кулинарный лайфхак петербургских грибников — бережное отношение к нежному вкусу грибов. Именно поэтому при приготовлении они советуют не злоупотреблять продуктами, которые могут этот вкус перебить: томатной пастой, кетчупом, беконом или чесноком.



Горячий «Наполеон» с картофельно-грибным кремом

Поделилась Марина Роса

Ингредиенты:

— 1 упаковка слоеного бездрожжевого теста

— 4 небольшие картофелины

— 150 мл сливок (чем жирнее, тем вкуснее)

— 1 крупная луковица

— 100 г сыра

— 300 г грибов

— пучок зелени

— соль, перец,

— 2 ст. ложки растит. масла

Приготовление:

1) Картофель отварить.

2) Лук нарезать полукольцами и обжарить 2 — 3 минуты на растительном масле. Добавляем грибы и жарим все вместе, пока вся вода не выпарится. Я брала 300 г замороженных лесных!

3) Картофель смять в пюре с добавлением горячих сливок.

4) Смешиваем грибную и картофельную массы. Добавляем зелень мелко нарубленную, солим и перчим. Как следует перемешиваем! Все, начинка готова.

5) Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на 3 или 4 прямоугольника! У меня было 2 листа, и вышло 4 заготовки, если у вас 1 — то можно и на 3 части! Укладываем на противень по 2 пласта теста и выпекаем при 200 градусах 12 минут, они должны чуть подрумяниться.

6) На противень кладем 1 корж, промазываем его кремом. Посыпаем тертым сыром... Так выкладываем все слои — сверху будет корж. Его уже не промазываем, а просто посыпаем сыром!



7) Выпекаем еще 5 минут при той же температуре.

Оладьи из грибов

Поделился Александр Ширинкин

Ингредиенты:

— грибы — 200 г

— сосиски — 200 г

— картошка — 800 г

— копченое сало — 50 г

— яйца — 2 шт.

— жир — 100 г

— перец черный — щепотка

— соль — 20 г

— зелень петрушки — веточка

Приготовление:

1. Почищенные и вымытые грибы, сосиски и сало нарезаем мелкими кубиками.

2. На сковородке пассеруем сало. Добавляем грибы и сосиски. 3 — 4 минуты обжариваем все вместе.

3. Натираем на крупной тёрке картофель — и смешиваем яйца, картофель, специи, затем добавляем мелко нарезанную зелень (можно сухую).

4. К яично-картофельной массе добавляем обжаренные грибы с салом и сосисками, перемешиваем.

5. Формируем оладушки и жарим на сковородке. Подаем на стол со сметаной.

Голубцы ленивые с грибами Поделилась Юлия Смирнова

Ингредиенты: средний кочан капусты, крупная морковь, большая луковица, два стакана риса, грибов — сколько не жалко (подойдут любые, кроме консервированных), соль, перец черный, растительное масло, 1 большой или два-три обломка лаврового листика.

Приготовление:

1. Промываем рис и замачиваем в кипятке.

2. Если вы берете сушеные грибы, то промойте и замочите в горячей воде.

3. Капусту рубим, кто как привык.

4. Складываем капусту в емкость, где все это варево будет готовиться. Важно! Емкость должна подходить для духовки. На дно наливаем немного воды. Чтобы дно покрыло сантиметра на два-три. Ставим на огонь, после закипания воды огонь убавляем и томим под крышкой, пока подготавливаем все остальное.

5. Лук режем мелко, морковь на крупной терке натираем.

6. Подготавливаем грибы. Мороженые или свежие промываем, режем как нравится.

7. Лук обжариваем на растительном масле, добавляем морковь.

8. Грибы обжариваем отдельно. И только после того, как они обжарились хорошенько, добавляем ранее обжаренные лук и морковь. Перемешиваем и через минуту-две снимаем с огня.

9. Все, что натворили, складываем в емкость с капустой. Рис не забудьте, он у вас там где-то замоченный все это время стоял. Перемешиваем. Тщательнее перемешиваем, а то вся капуста внизу останется.



10. Солим, перчим и еще разок перемешиваем. Закапываем в голубцы лавровые листья на глубину не менее трех сантиметров, и все в разных местах. Добавляем воду или то, что осталось от замачивания грибов, немного.

11. Ставим в духовку на 180 градусов. Иногда пробуем. Рис сварился, вкусно пахнет лаврушкой? Можно есть. Подавать со сметаной или майонезом.

Грибная икра с баклажанами Поделился Антон Кубышкин

Ингредиенты:

— 500 г свежих лесных грибов

— 500 г баклажанов

— 1 средняя луковица

— 2 зубчика чеснока

— 4 — 5 веточек петрушки

— 1 ст. л. бальзамического

или красного винного уксуса

— соль

— свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Грибы очищаем, протираем салфеткой. Некрупно нарезаем. Кладем в сотейник или кастрюльку, вливаем 1/2 стакана холодной воды, доводим до кипения и готовим на сильном огне, пока вся жидкость не выпарится. Добавляем 2 ст. ложки масла и готовим еще 5 минут.

2. Лук и чеснок нарезаем мелкими кубиками.

3. Баклажаны очищаем от кожицы и также нарезаем небольшими кубиками, посыпаем солью и оставляем на 15 минут. Затем хорошенько промываем водой.



4. Разогреваем масло на сковороде, обжариваем лук, добавляем баклажаны и чеснок. Перемешиваем и готовим под крышкой 10 минут.

5. Добавляем грибы и 2 — 3 ст. ложки кипяченой воды, готовим 15 минут. Снимаем с огня. Добавляем измельченную петрушку, уксус, соль и перец. Перемешиваем и полностью остужаем. Если не любите икру кусочками, можно измельчить ее в мясорубке или в блендере.

Тыквенный суп-пюре с сухими грибами Поделилась Наталья Чукавова

Ингредиенты:

— тыква — 500 г

— лук репчатый — 1 шт.

— сухие грибы — 20 — 30 г

— масло оливковое для обжарки

— вода — 500 — 600 мл

— соль

— перец

— тыквенные семечки

— сухарики из белого хлеба

Приготовление:

1. Грибы измельчить и замочить заранее, примерно за час до начала приготовления блюда, после чего довести до кипения и проварить 30 — 40 минут.

2. Тыкву порезать на мелкие кубики, обжарить на оливковом масле.

3. Лук порезать кубиками и тоже обжарить.

4. Соединить в одной кастрюле тыкву, лук, грибной отвар, посолить, поперчить, тушить еще примерно минут 10, после чего массу блендером превратить в пюре. Если суп получился слишком густой, добавить немного воды.

