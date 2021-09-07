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Одного из самых богатых кандидатов в петербургский парламент хотят снять с выборов

Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск кандидата по 15-му округу в Законодательное собрание города от партии «Новые люди» Юрия Куликова к самовыдвиженцу, бывшему депутату Александру Салаеву. Куликов потребовал снять Салаева с выборов за зарубежные счета и гражданство.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, в иске Куликов настаивает, что кандидат Салаев сообщил избирательной комиссии об отсутствии у него открытых счетов за пределами России, одновременно же он также сообщил о наличии у него ипотеки в Испании. «Каких-либо документов, подтверждающих тот факт, что на момент регистрации Салаев закрыл иностранные счета (вклады) и прекратил обязательства имущественного характера с иностранными кредитными организациями, в окружную избирательную комиссию представлено не было», — утверждает Куликов. В иске он также пишет, что у самовыдвиженца есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Это, утверждает Куликов, также известно Министерству иностранных дел Российской Федерации.

Как сообщил «Фонтанке» Салаев, информацию об ипотеке в Испании он не скрывал от избиркома и действительно подал все данные о ней, а вот иностранных счетов, настаивает он, у него нет, также как и гражданства другого государства.

Отметим, что бывший депутат Заксобрания Салаев одним из первых сдал подписи и зарегистрировался кандидатом-самовыдвиженцем в 15-м округе, который включает в себя территорию во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах. В декларации он указал жилой дом и землю в Испании, они, по его утверждению, куплены в ипотеку, а также доход в 54 млн рублей и почти 200 млн рублей на счетах.

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Комментарии (2)

ARISTARH
Дайте обойму и в масле тт…. *кач*
zlopopik
Вишневские (все трое), Салаев ... Какой-то тест для петербуржцев на дееспособность.
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