Одного из самых богатых кандидатов в петербургский парламент хотят снять с выборов

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, в иске Куликов настаивает, что кандидат Салаев сообщил избирательной комиссии об отсутствии у него открытых счетов за пределами России, одновременно же он также сообщил о наличии у него ипотеки в Испании. «Каких-либо документов, подтверждающих тот факт, что на момент регистрации Салаев закрыл иностранные счета (вклады) и прекратил обязательства имущественного характера с иностранными кредитными организациями, в окружную избирательную комиссию представлено не было», — утверждает Куликов. В иске он также пишет, что у самовыдвиженца есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Это, утверждает Куликов, также известно Министерству иностранных дел Российской Федерации.



Как сообщил «Фонтанке» Салаев, информацию об ипотеке в Испании он не скрывал от избиркома и действительно подал все данные о ней, а вот иностранных счетов, настаивает он, у него нет, также как и гражданства другого государства.

