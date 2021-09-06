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Священника, который призвал руководство РПЦ раскрыть свои доходы, запретили в служении

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении Романа Степанова — священника храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске. Ранее представитель духовенства призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться.

Согласно тексту чувашского митрополита, опубликованному 6 сентября, отец Роман допустил «тяжелые нравственные падения». Стремясь к публичной популярности, он променял «бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню».

Глава епархии отметил, что Степанов создал тяжелую обстановку в своей семье, из-за чего его супруга вынуждена была от него уйти. Помимо этого священника обвинили в употреблении тяжелых наркотиков и «блудном сожительстве с другой женщиной».

По мнению митрополита, истинная причина общественной деятельности Степанова заключалась в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях для последующей монетизации деятельности.

Согласно правилам церкви, с 6 сентября Степанов запрещен в служении и лишен права ношения рясы и наперсного креста на срок до рассмотрения его дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря 2021-го.

До этого момента священника сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах. Ему настоятельно пожелали участвовать в Таинствах исповеди и причащения не реже раза в неделю.

Ранее отец Роман опубликовал видео, в котором предложил патриарху Кириллу, митрополитам, архиепископам и всем священникам в России раскрыть свои доходы и имущество. Так, по его мнению, РПЦ сможет вернуть доверие людей.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
И правильно сделали! Он ведь на Святое покусился! Хочет раскрыть доходы главных менеджеров ЗАО РПЦ !
Вашъ Хозяинъ
Покусился на святое!
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