Священника, который призвал руководство РПЦ раскрыть свои доходы, запретили в служении

Согласно тексту чувашского митрополита, опубликованному 6 сентября, отец Роман допустил «тяжелые нравственные падения». Стремясь к публичной популярности, он променял «бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню».

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил в служении Романа Степанова — священника храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске. Ранее представитель духовенства призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться.

Глава епархии отметил, что Степанов создал тяжелую обстановку в своей семье, из-за чего его супруга вынуждена была от него уйти. Помимо этого священника обвинили в употреблении тяжелых наркотиков и «блудном сожительстве с другой женщиной».



По мнению митрополита, истинная причина общественной деятельности Степанова заключалась в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях для последующей монетизации деятельности.



Согласно правилам церкви, с 6 сентября Степанов запрещен в служении и лишен права ношения рясы и наперсного креста на срок до рассмотрения его дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря 2021-го.



До этого момента священника сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах. Ему настоятельно пожелали участвовать в Таинствах исповеди и причащения не реже раза в неделю.



Ранее отец Роман опубликовал видео, в котором предложил патриарху Кириллу, митрополитам, архиепископам и всем священникам в России раскрыть свои доходы и имущество. Так, по его мнению, РПЦ сможет вернуть доверие людей.

