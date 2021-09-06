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Галерный остров — не Коломна. Территорию «Адмиралтейских верфей» вычеркивают из исторического района

Историческому району в Петербурге хотят присвоить название «Галерный остров»

Смольный намерен присвоить историческому району в Адмиралтейском районе севернее Галерного моста название «Галерный остров». Одновременно его вычеркивают из Коломны.

Проект постановления городского правительства опубликован 6 сентября. Согласно ему «Галерный остров» становится названием самостоятельного исторического района и перестает быть наименованием территориальной зоны. Границы исторического района «Коломна» будут описываться так: «Между р. Невой, р. Мойкой, Крюковым кан. и р. Фонтанкой за исключением территории севернее Галерного моста».

Галерный остров, который находится по правому берегу Фонтанки, сейчас занимают «Адмиралтейские верфи». В 2010 году Смольный подписал соглашение с экс-главой Объединенной судостроительной корпорации Романом Троценко о переезде предприятия.

Предполагалось, что верфи освободят 65 га в Петербурге на Ново-Адмиралтейском, Матисовом, Коломенском и Галерном островах в обмен на новое современное производство в Кронштадте. По оценкам экспертов, на перенос мощностей предприятия потребовалось бы более 1 млрд долларов. Однако вскоре проект был заморожен, а в 2017 году Смольный окончательно отказался от строительства судостроительного комплекса на острове Котлин.

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