Галерный остров — не Коломна. Территорию «Адмиралтейских верфей» вычеркивают из исторического района

Проект постановления городского правительства опубликован 6 сентября. Согласно ему «Галерный остров» становится названием самостоятельного исторического района и перестает быть наименованием территориальной зоны. Границы исторического района «Коломна» будут описываться так: «Между р. Невой, р. Мойкой, Крюковым кан. и р. Фонтанкой за исключением территории севернее Галерного моста».



Галерный остров, который находится по правому берегу Фонтанки, сейчас занимают «Адмиралтейские верфи». В 2010 году Смольный подписал соглашение с экс-главой Объединенной судостроительной корпорации Романом Троценко о переезде предприятия.