Как сообщает компания ПК «Транспортные системы», которая организовала доставку вагонов, они относятся к типу ПС (прицепной стальной), были построены в Ленинграде и успели послужить для перевозки защитников осажденного города. После окончания войны еще 20 лет служили на линии.

«Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного вагона типа ПС, — сообщает пресс-служба. — Однако некоторое время назад в Новосибирске обнаружились сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и до сих пор читаются бортовые номера — 86 и 267. По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й — в апреле 1965 года».

Суть в том, что после капремонта ленинградские трамваи передавали в другие города СССР. Два вагона успели отработать на новосибирских маршрутах; после этого один превратился в бытовку на территории электровакуумного завода, а второй увезли на базу отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от города.



В ближайшее время находку передадут в Музей городского электрического транспорта и отреставрируют. Есть вероятность, что успеют к апрелю 2022 года — к 80-й годовщине пуска трамвая в осажденном Ленинграде.

