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В Петербург вернулся блокадный трамвай. Вагоны нашли в Сибири, один уже стал бытовкой

В Петербург вернули часть трамвайного поезда военных лет

Два чудом сохранившихся вагона трамвайного поезда времен Великой Отечественной войны привезли в Петербург. На раритет наткнулись под Новосибирском.

Фото: ПК «Транспортные системы»
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Как сообщает компания ПК «Транспортные системы», которая организовала доставку вагонов, они относятся к типу ПС (прицепной стальной), были построены в Ленинграде и успели послужить для перевозки защитников осажденного города. После окончания войны еще 20 лет служили на линии.

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«Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного вагона типа ПС, — сообщает пресс-служба. — Однако некоторое время назад в Новосибирске обнаружились сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и до сих пор читаются бортовые номера — 86 и 267. По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й — в апреле 1965 года».

Суть в том, что после капремонта ленинградские трамваи передавали в другие города СССР. Два вагона успели отработать на новосибирских маршрутах; после этого один превратился в бытовку на территории электровакуумного завода, а второй увезли на базу отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах от города.

В ближайшее время находку передадут в Музей городского электрического транспорта и отреставрируют. Есть вероятность, что успеют к апрелю 2022 года — к 80-й годовщине пуска трамвая в осажденном Ленинграде.

Фото: ПК «Транспортные системы»

Трамвай в блокадном Ленинграде не работал лишь несколько месяцев зимой 1941/42 года. Возобновить движение удалось уже 15 апреля 1942 года. Поезда из подобных двухосных вагонов старались выпускать на линию в первую очередь. Они были легче других, и в случае необходимости люди могли вытолкнуть состав из-под оборванной контактной сети после обстрела или бомбежки. Один из таких эпизодов попал в блокадную кинохронику. Часто трамваи такого типа сцеплялись в трехвагонные поезда. Именно часть такого состава и вернулась в Петербург.

Трамваи — МС («Моторный стальной») и ПС («Прицепной стальной») строились на заводе «Красный путиловец» (сейчас — «Кировский завод») в конце 1920-х. Они возили ленинградцев до 1970 года. К столетию В. И. Ленина было принято решение, что старые составы не к лицу городу имени вождя. Часть моторных вагонов — их конструкция была простой, но надежной — переоборудовали в служебные, благодаря этому они сохранились и стали музейными экспонатами. А вот прицепных в городе не осталось.

«ПК "Транспортные системы"» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании стопроцентно низкопольного подвижного состава. «ПК "Транспортные системы"» выпускает 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (троллейбусы и электробусы). Сегодня на территории Российской Федерации эксплуатируются более 600 трамвайных вагонов и 180 троллейбусов, произведенных компанией «ПК "Транспортные системы"». Производственные площадки «ПК "Транспортные системы"» расположены в Твери, Петербурге и Энгельсе. На данный момент компания является исполнителем крупных контрактов на поставку в Петербург троллейбусов и трамваев.

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Комментарии (4)

мухомор
круто если восстановят!
AlBerkut
Историю надо сохранять.
Молодцы, удачи в реставрации!
266178768
Надо же чем люди увлеченно занимаются.
Большое спасибо за сохранение памяти!
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