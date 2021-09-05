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Странный гриб пошёл. Петербуржцы всё чаще находят уродцев

В лесах Ленобласти собирают сросшиеся грибы

Фото: Валентина Рувинская / Грибы и Грибники СПб
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Петербургские грибники сообщают, что пошли грузди. Хотя и белых по-прежнему много. Отдельный тренд — сросшиеся ножками «сиамцы». Среди отчётов за субботу, 4 сентября, таких странных созданий на удивление много.

Другое дело — тысяча грибов, выросшая на одном. «Спинеллус щетинистый» — паразитирует на других грибах и выглядит как наэлектризованные волосы. Повстречал этого паразита на мицене, которая похожа на маленькую поганку», — рассказывает в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» подписчик Алексей Коваленко.

Фото: Валентина Рувинская / Грибы и Грибники СПб

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