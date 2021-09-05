Петербургские грибники сообщают, что пошли грузди. Хотя и белых по-прежнему много. Отдельный тренд — сросшиеся ножками «сиамцы». Среди отчётов за субботу, 4 сентября, таких странных созданий на удивление много.
Другое дело — тысяча грибов, выросшая на одном. «Спинеллус щетинистый» — паразитирует на других грибах и выглядит как наэлектризованные волосы. Повстречал этого паразита на мицене, которая похожа на маленькую поганку», — рассказывает в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» подписчик Алексей Коваленко.