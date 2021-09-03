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Iron Maiden выложили новый альбом Senjutsu — первый за шесть лет

Британская хэви-метал-группа Iron Maiden 3 сентября выложила новый альбом Senjutsu. Он стал первым для коллектива за последние шесть лет. Ссылку на семнадцатый альбом легендарного ансамбля, притом снова двойной, опубликовали в соцсетях группы.

На пластинке — 11 треков. Один из них, The Writing On The Wall, хорошо знаком поклонникам — в том числе и по анимационному клипу с политическими и библейскими аллюзиями. Еще одна работа — сингл Stratego — вышла месяцем позже.

Альбом был анонсирован еще в июле, тогда вокалист коллектива Брюс Дикинсон рассказал, что запись была сделана еще в начале 2019 года, в перерыве тура Legacy of the Beast World Tour, в парижской студии Guillaume Tell Studio.

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