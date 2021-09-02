На Дальнем Востоке в День знаний солдат продемонстрировал свои знания и умения в области рукоприкладства представителям военной комендатуры. Двое инспекторов оказались не в силах его скрутить и были биты.



Как сообщает портал «АСТВ.ру», инцидент произошел днем 1 сентября в центре Южно-Сахалинска, в районе Дома торговли. Инспекторы взвода военной полиции военной комендатуры остановили солдата, чтобы проверить документы, и между ними возник конфликт. Возможно, парня решили задержать, а тот стал активно сопротивляться.