На Дальнем Востоке в День знаний солдат продемонстрировал свои знания и умения в области рукоприкладства представителям военной комендатуры. Двое инспекторов оказались не в силах его скрутить и были биты.
Как сообщает портал «АСТВ.ру», инцидент произошел днем 1 сентября в центре Южно-Сахалинска, в районе Дома торговли. Инспекторы взвода военной полиции военной комендатуры остановили солдата, чтобы проверить документы, и между ними возник конфликт. Возможно, парня решили задержать, а тот стал активно сопротивляться.
Солдат бил оппонентов руками и ногами, пинал в пах, сбивал фуражки и выбивал документы из рук, рассказали изданию очевидцы. Чем все закончилось, пока неизвестно. Боевитому парню могут грозить уголовные дела по статьям 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), и еще одно, если сотрудники комендатуры получили травмы.