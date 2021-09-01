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Путин, Собянин и 22 млн просмотров. Как прошел первый день марафона «Новое Знание»

Первый день марафона «Новое Знание» набрал 22 млн просмотров

Просветительский марафон «Новое Знание» в первый день набрал 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов.

Перед слушателями в шести городах России выступили 48 спикеров, среди которых государственные деятели, предприниматели, представители культуры, науки, искусства, спортсмены. А открыл марафон президент России Владимир Путин. Он поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что общество «Знание» обращается к мнению настоящих профессионалов, которым можно доверять.

Также глава государства предостерег пользователей от «информационного мусора» в интернете и не понял, что нужно подписать, когда школьник попросил подписаться на его YouTube-канал.

Кроме того, в качестве спикеров выступили главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, министр культуры Ольга Любимова, гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный и многие другие известные деятели.

Просветительский марафон «Новое Знание» проходит с 1 по 3 сентября. Участие в нем принимают свыше 150 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — они выступят в рамках шести просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Республика Татарстан — Иннополис, Владивосток).

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт пр.иходится экономить на еде и лекарствах.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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