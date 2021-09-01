Путин, Собянин и 22 млн просмотров. Как прошел первый день марафона «Новое Знание»

Просветительский марафон «Новое Знание» в первый день набрал 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов.



Перед слушателями в шести городах России выступили 48 спикеров, среди которых государственные деятели, предприниматели, представители культуры, науки, искусства, спортсмены. А открыл марафон президент России Владимир Путин. Он поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что общество «Знание» обращается к мнению настоящих профессионалов, которым можно доверять.

