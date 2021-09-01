Путин, Собянин и 22 млн просмотров. Как прошел первый день марафона «Новое Знание»

Просветительский марафон «Новое Знание» в первый день набрал 22 миллиона просмотров, более 280 тысяч лайков и репостов в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов.
Перед слушателями в шести городах России выступили 48 спикеров, среди которых государственные деятели, предприниматели, представители культуры, науки, искусства, спортсмены. А открыл марафон президент России Владимир Путин. Он поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что общество «Знание» обращается к мнению настоящих профессионалов, которым можно доверять.
Также глава государства предостерег пользователей от «информационного мусора» в интернете и не понял, что нужно подписать, когда школьник попросил подписаться на его YouTube-канал.
Кроме того, в качестве спикеров выступили главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, министр культуры Ольга Любимова, гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный и многие другие известные деятели.