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Школьник попросил Путина подписаться на его канал на YouTube. Президент не понял, что подписывать, но парень стал блогером-тысячником

Школьник попросил Путина подписаться на его канал на YouTube и за несколько часов стал блогером-тысячником

Школьник из Бурятии на встрече с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке 1 сентября попросил главу государства подписаться на его Youtube-канал. Через несколько часов мальчик перешагнул рубеж в первую тысячу подписчиков.

Встречу транслировали на сайте марафона «Новое знание». Школьник из Улан-Удэ сначала задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал. Президент ответил, что решение уже принято и выделены средства для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства.

После мальчик рассказал, что на видеохостинге ведет канал «Красная вилка», и попросил президента подписаться на него. «Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?» — сначала не понял Путин. Но потом пообещал подумать над предложением.

На тот момент у канала было 358 подписчиков. На 14:07 мск на канал, посвященный экологии и различным событиям региона, подписались 1,17 тысячи человек.

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Комментарии (14)

jump
На американский ютуб?! Вот если бы российский - тогда другое дело! Отечественного производителя надо поддерживать.
W Bons
пацану нужно было сразу просить самого задонатить
262370901
Лучше бы этот засланный школьник не по сценарию говорил, а попросил обнуленного перелогиниться если он зафакапился.
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