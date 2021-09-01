Школьник из Бурятии на встрече с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке 1 сентября попросил главу государства подписаться на его Youtube-канал. Через несколько часов мальчик перешагнул рубеж в первую тысячу подписчиков.
Встречу транслировали на сайте марафона «Новое знание». Школьник из Улан-Удэ сначала задал Путину вопрос по поводу выделения средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал. Президент ответил, что решение уже принято и выделены средства для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства.
После мальчик рассказал, что на видеохостинге ведет канал «Красная вилка», и попросил президента подписаться на него. «Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?» — сначала не понял Путин. Но потом пообещал подумать над предложением.
Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. "Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?" - сначала не разобрал президент. Но потом пообещал, что подумает. pic.twitter.com/J3qtOlMKRy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 1, 2021
На тот момент у канала было 358 подписчиков. На 14:07 мск на канал, посвященный экологии и различным событиям региона, подписались 1,17 тысячи человек.