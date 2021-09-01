Все совсем наоборот. Собянин не считает, что остальные регионы «кормят» Москву

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — цитирует главу города РИА Новости.

Москва является крупнейшим «донором» среди регионов России, в 2020 году жители города «отдали» другим регионам 800 млрд рублей. Об этом 1 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

В подтверждение своих слов он показал презентацию, согласно которой Москва в 2020 году перечислила в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам 2,9 трлн рублей.



«Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов — практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», — сказал Собянин.



Ранее «Фонтанка» писала, что к 2024 году налоговые доходы Петербурга достигнут 925,1 млрд рублей. Такой прогноз сделал заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев. Причинами роста станут улучшение налогового администрирования, федеральные и региональные меры поддержки, а также перерегистрация в городе крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Газпром».

