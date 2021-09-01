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Все совсем наоборот. Собянин не считает, что остальные регионы «кормят» Москву

Собянин опроверг утверждение, что регионы «кормят» Москву

Москва является крупнейшим «донором» среди регионов России, в 2020 году жители города «отдали» другим регионам 800 млрд рублей. Об этом 1 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — цитирует главу города РИА Новости.

В подтверждение своих слов он показал презентацию, согласно которой Москва в 2020 году перечислила в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам 2,9 трлн рублей.

«Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов — практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», — сказал Собянин.

Ранее «Фонтанка» писала, что к 2024 году налоговые доходы Петербурга достигнут 925,1 млрд рублей. Такой прогноз сделал заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев. Причинами роста станут улучшение налогового администрирования, федеральные и региональные меры поддержки, а также перерегистрация в городе крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Газпром».

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Комментарии (7)

Danik
В стране Россия есть два государства: богатая Москва и бедное Замкадье.
Только по ресурсам и полезным ископаемым ситуация наоборот. Бедная Москва производящая только один продукт и в огромном количестве ))) и богатое Замкадье.
Но это как в префе. Неважно как играл, важно кто и как считает.
Москва не кормит, а обдирает!
f0ntan
Собянин умалчивает тот факт, что в федеральных налогах большая часть идет в региональный бюджет: из 20% фед. налога лишь 3% идет в фед. бюджет, а 17% идет в региональный. В региональный бюджет идет почти в 6 раз больше. Если Москва перечислила в фед. бюджет по словам Собянина 800 млрд, то ей, значит, досталось от фед налогов 4.5 трлн руб. Разница есть?
Piter Russo
А где у нас находиться федеральный бюджет? А где у нас зарегистрированы большинство крупнейших налогоплательщиков страны? Не уж то не в Москве?
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