Шувалов: Россия может повысить комфорт жизни семей до европейского уровня

Социально-экономическое богатство позволяет России в среднесрочной перспективе повысить уровень комфорта жизни семей до европейского. Об этом 1 сентября заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время выступления на марафоне «Новое знание».



«Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская», — сказал Шувалов.

