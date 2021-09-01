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Шувалов: Россия может повысить комфорт жизни семей до европейского уровня

Социально-экономическое богатство позволяет России в среднесрочной перспективе повысить уровень комфорта жизни семей до европейского. Об этом 1 сентября заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время выступления на марафоне «Новое знание».

«Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская», — сказал Шувалов.

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с мая 2018 года. Как сообщал РБК, в 2019 году доходы главы госкорпорации увеличились в 2,5 раза, до 179,7 млн рублей. В его декларации значились в том числе квартиры в России и Великобритании, а также жилой дом в Австрии. Ранее его супруга Ольга четырежды становилась лидером по доходам среди членов семей российских министров.

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Комментарии (22)

rpu01
Врёт, как дышит...
Cashmare
всё могу, врать перестать не могу
f0ntan
Шувалов говорит о среднем уровне комфорта, а не уровне жизни. Комфорт - это уют, удобство. А не уровень жизни в материальном положении. По уровню комфорта Москва (только Москва) может и перегнала европейские города. А остальной России далеко до этого комфорта. И причем тут семья? Современная инфраструктура, транспорт - этим пользуются все - и семейные, и несемейные
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