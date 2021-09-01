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Путин поздравил школьников «с новым годом» и предостерег от «информационного мусора» в Интернете

Президент России поздравил российских школьников с началом нового учебного года.

«Хочу поздравить вас, всех школьников и студентов, всех преподавателей, с замечательным праздником... с новым годом», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке.

Шутка главы государства была встречена одобрительным смехом. После этого президент продолжил: «...с новым учебным годом!» В своем обращении к школьникам он обратил внимание на «информационный мусор» в Интернете.

«В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернеты, рунеты, чего только нет. <...> Но есть проблема, она заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение настоящих специалистов», — предостерег Владимир Путин.

Трансляция встречи доступна для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое знание»

Марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.

Петербургская часть состоится в одном из залов «Зенит-Арены». Среди спикеров депутат Госдумы Яна Баталова, российский хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, российский пловец, чемпион Олимпийских игр — 2020 Евгений Рылов и другие.

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Комментарии (14)

Maxic_84
Дворца не существует:)))
Mozgovichok
Забавно наблюдать как весь местный "информационный мусор" тут же активизировался и забомбил, после упоминания о нём Президента...
262370901
Главный «информационный мусор» не в Интернете, а в кремле и на кАналах путинского зомбоящика.
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