Путин поздравил школьников «с новым годом» и предостерег от «информационного мусора» в Интернете

Президент России поздравил российских школьников с началом нового учебного года.
«Хочу поздравить вас, всех школьников и студентов, всех преподавателей, с замечательным праздником... с новым годом», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке.
Шутка главы государства была встречена одобрительным смехом. После этого президент продолжил: «...с новым учебным годом!» В своем обращении к школьникам он обратил внимание на «информационный мусор» в Интернете.
«В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернеты, рунеты, чего только нет. <...> Но есть проблема, она заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение настоящих специалистов», — предостерег Владимир Путин.
Трансляция встречи доступна для просмотра на сайте просветительского марафона «Новое знание»