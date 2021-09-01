Путин поздравил школьников «с новым годом» и предостерег от «информационного мусора» в Интернете

Президент России поздравил российских школьников с началом нового учебного года.

«Хочу поздравить вас, всех школьников и студентов, всех преподавателей, с замечательным праздником... с новым годом», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке.

Шутка главы государства была встречена одобрительным смехом. После этого президент продолжил: «...с новым учебным годом!» В своем обращении к школьникам он обратил внимание на «информационный мусор» в Интернете.