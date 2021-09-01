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Главврач Коммунарки Проценко ждет новой вспышки коронавируса в конце сентября

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах марафона «Новое знание» 1 сентября.

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко.

Он добавил, что риск этот — управляемый. Правда, управлять им могут не медики, а сами жители. Если большинство к этому моменту вакцинируется, то риск вспышки будет минимален.

Напомним, Петербург сегодня вышел на первое место в стране по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По общему числу заразившихся лидирует по-прежнему Москва.

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Комментарии (5)

262370901
Планы партии в жизнь!
Говорил бы открыто, сразу после "выборОв"!
michailPotapov
клоун едросовский
Обломов
До 19.09. никаких вспышек, подъёмов и прочего точно не будет! Вот уже с 20.09. возможно всё...
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