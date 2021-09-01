Главврач Коммунарки Проценко ждет новой вспышки коронавируса в конце сентября

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах марафона «Новое знание» 1 сентября.



«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко.



Он добавил, что риск этот — управляемый. Правда, управлять им могут не медики, а сами жители. Если большинство к этому моменту вакцинируется, то риск вспышки будет минимален.

