Венецианский кинофестиваль начал свою работу 1 сентября. Вечером во Дворце кино Sala Grande прошло его торжественное открытие. По красной дорожке прошли актеры, модели и участники съемочных групп. Оскароносная актриса Хелен Миррен в прямом смысле этого слова блистала в серебристом платье от Dolce & Gabbana, итальянская фотомодель Бьянка Балти выбрала для красной дорожки пышное платье из коллекции Alta Moda, а модель Жоржина Родригез, подруга Криштиану Роналду, предпочла эффектный брючный костюм.
Фильмом открытия фестиваля стала картина Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. Звезда появилась на красной дорожке в черно-белом наряде Chanel.
До 11 сентября жюри предстоит посмотреть 21 кинопремьеру и определить победителя конкурса. Соревноваться за «Золотого льва» в основном конкурсе будет единственный отечественный фильм — драматический триллер Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Его премьера пройдет 8 сентября.
В основном конкурсе заявлены и другие ожидаемые премьеры: фильм режиссера Джейн Кемпион «Власть пса», где Бенедикт Камбербэтч исполнил роль жестокого и мстительного землевладельца, фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» с Кристен Стюарт в роли Леди Ди, а также автобиографическая работа Паоло Соррентино «Рука бога».
Еще один российский фильм вошел в параллельную конкурсную программу Orizzonti Extra («Горизонты экстра»). Им стала история про мать, ждущую сына с войны, режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома», главную роль в нем исполнила Ксения Раппопорт. Примечательно, что в обоих российских фильмах, которые прошли конкурс в Венецию, играет молодой актер Юрий Борисов, выпускник Щепкинского института.
Всего в параллельной конкурсной программе «Горизонты» будут соревноваться 19 фильмов, а в новой конкурсной программе «Горизонты экстра» — 8 кинокартин.
Одна из самых ожидаемых премьер Венеции — фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнёва, экранизация культового фантастического эпоса Фрэнка Герберта. Главные роли в нем исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и другие звезды. Этот фильм покажут вне конкурса.
Как ранее писала «Фонтанка», жюри 78-го Венецианского кинофестиваля возглавляет оскароносный южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо («Паразиты»). Еще в жюри вошли режиссер Хлоя Чжао, актриса Виржини Эфира, режиссер Александр Нанау и другие кинодеятели.