Венецианский кинофестиваль начал свою работу 1 сентября. Вечером во Дворце кино Sala Grande прошло его торжественное открытие. По красной дорожке прошли актеры, модели и участники съемочных групп. Оскароносная актриса Хелен Миррен в прямом смысле этого слова блистала в серебристом платье от Dolce & Gabbana, итальянская фотомодель Бьянка Балти выбрала для красной дорожки пышное платье из коллекции Alta Moda, а модель Жоржина Родригез, подруга Криштиану Роналду, предпочла эффектный брючный костюм.

Фильмом открытия фестиваля стала картина Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. Звезда появилась на красной дорожке в черно-белом наряде Chanel.

До 11 сентября жюри предстоит посмотреть 21 кинопремьеру и определить победителя конкурса. Соревноваться за «Золотого льва» в основном конкурсе будет единственный отечественный фильм — драматический триллер Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Его премьера пройдет 8 сентября.



В основном конкурсе заявлены и другие ожидаемые премьеры: фильм режиссера Джейн Кемпион «Власть пса», где Бенедикт Камбербэтч исполнил роль жестокого и мстительного землевладельца, фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» с Кристен Стюарт в роли Леди Ди, а также автобиографическая работа Паоло Соррентино «Рука бога».



Еще один российский фильм вошел в параллельную конкурсную программу Orizzonti Extra («Горизонты экстра»). Им стала история про мать, ждущую сына с войны, режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома», главную роль в нем исполнила Ксения Раппопорт. Примечательно, что в обоих российских фильмах, которые прошли конкурс в Венецию, играет молодой актер Юрий Борисов, выпускник Щепкинского института.

