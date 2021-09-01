Председателя профсоюза медиков «Альянс врачей»* (признан в России НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву задержали в Москве возле офиса организации. Об этом 1 сентября сообщила в Twitter команда экс-координатора штаба Навального** (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Олега Степанова.

Причины задержания пока неизвестны. Васильева — фигурантка «санитарного дела», возбужденного по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» после митинга 23 января. Виновными уже признали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш , активиста Николая Ляскина и юриста Любовь Соболь .

В апреле Васильеву и нескольких журналистов задержали у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный. Она собиралась попасть к заключённому, но не смогла и хотела написать «бумагу» во ФСИН, чтобы требовать допуска к оппозиционеру. В итоге на Васильеву составили протокол по ст. 20.2.2. КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).



* Организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.

** Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована в 2021 году.