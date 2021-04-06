Главу «Альянса врачей» и журналистов CNN отпустили из отдела полиции в Покрове

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» (признан в РФ иноагентом) Анастасию Васильеву, а также журналистов телеканала CNN и нескольких активистов выпустили из отделения полиции в Покрове.
Как сообщила 6 апреля «Открытым медиа» сама Васильева, в полиции на неё был составлен протокол по ст. 20.2.2. КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
Ранее «Фонтанка» писала, что глава «Альянса врачей» и несколько журналистов были задержаны возле ИК-2 в Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. Среди задержанных в том числе оказался иностранный гражданин — корреспондент CNN Мэттью Ченс.
Just been detained by Russian police outside navalny penal colony pic.twitter.com/aP2N2t80FP— Matthew Chance (@mchancecnn) April 6, 2021
Посольство Великобритании запросило у России данные об инциденте. В МИД РФ ответили, что сотрудники СМИ были препровождены в отделение полиции после того, как не исполнили требования сотрудников правоохранительных органов.