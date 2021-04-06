Главу «Альянса врачей» и журналистов CNN отпустили из отдела полиции в Покрове

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» ( признан в РФ иноагентом ) Анастасию Васильеву, а также журналистов телеканала CNN и нескольких активистов выпустили из отделения полиции в Покрове.

Как сообщила 6 апреля «Открытым медиа» сама Васильева, в полиции на неё был составлен протокол по ст. 20.2.2. КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).



Ранее «Фонтанка» писала, что глава «Альянса врачей» и несколько журналистов были задержаны возле ИК-2 в Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. Среди задержанных в том числе оказался иностранный гражданин — корреспондент CNN Мэттью Ченс.

