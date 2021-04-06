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Главу «Альянса врачей» и журналистов CNN отпустили из отдела полиции в Покрове

На врача Навального Анастасию Васильеву составлен полицейский протокол

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» (признан в РФ иноагентом) Анастасию Васильеву, а также журналистов телеканала CNN и нескольких активистов выпустили из отделения полиции в Покрове.

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Как сообщила 6 апреля «Открытым медиа» сама Васильева, в полиции на неё был составлен протокол по ст. 20.2.2. КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Ранее «Фонтанка» писала, что глава «Альянса врачей» и несколько журналистов были задержаны возле ИК-2 в Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. Среди задержанных в том числе оказался иностранный гражданин — корреспондент CNN Мэттью Ченс.

Посольство Великобритании запросило у России данные об инциденте. В МИД РФ ответили, что сотрудники СМИ были препровождены в отделение полиции после того, как не исполнили требования сотрудников правоохранительных органов.

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Комментарии (3)

265040341
Главу «Альянса врачей» и журналистов CNN (с) ....... сладкая парочка, значит со статусом - иноагент не ошиблись.
AlBerkut
Ну вот, что, попкорн отменяется?
'К'говавый режЫм' вот взял и просто так отпустил?

А точные формулировки события в протоколах какие? И по какой из частей 20.2.2?
Учитывая 'крайне высокий интеллектуальный уровень' среднестатистических ментов для них одну бумажку без ошибок составить задача практически невыполнимая, а если бумажек несколько....
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