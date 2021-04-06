Не ушли с дороги. В МИД РФ рассказали, почему у колонии Навального задержали корреспондентов CNN

В МИД РФ сообщили некоторые подробности задержания во Владимирской области корреспондентов CNN, собравшихся возле колонии, где отбывает срок Алексей Навальный. На просьбу правоохранителей отойти с дороги журналисты ответили отказом, аккредитацию не показали, за что были препровождены в автозак. Об этом со ссылкой на МИД 6 апреля сообщает РИА Новости.



В дипломатическом ведомстве уточнили, что в настоящий момент представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела.

