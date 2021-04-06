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Не ушли с дороги. В МИД РФ рассказали, почему у колонии Навального задержали корреспондентов CNN

Журналисты CNN проигнорировали требования полиции, после чего были задержаны возле ИК-2 в Покрове

В МИД РФ сообщили некоторые подробности задержания во Владимирской области корреспондентов CNN, собравшихся возле колонии, где отбывает срок Алексей Навальный. На просьбу правоохранителей отойти с дороги журналисты ответили отказом, аккредитацию не показали, за что были препровождены в автозак. Об этом со ссылкой на МИД 6 апреля сообщает РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что в настоящий момент представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, что несколько журналистов были задержаны 6 апреля в городе Покрове у местной ИК-2, где сидит Навальный. Вместе с ними в полицию доставили главу профсоюза медиков «Альянс врачей» (признан в РФ иноагентом) Анастасию Васильеву.

«Фонтанка» писала, что посольство Великобритании запросило у России данные о задержании своего соотечественника, корреспондента CNN Мэттью Ченса.

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Комментарии (8)

***_555
Отлично же попиарились. Обычно заокеанским СМИ по фиг на РФ. Теперь будет повод вспомнить.
AlBerkut
Что, и протокол об АПН составили?
Вау, круто, статья какая, ч. 1 ст. 19.3 КоАП, или ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП?
Или пока только переводчика ждут, для 'забывшего' русский язык?
Ну или пока только ДЛ САП?
Запасаемся попкорном😉😎😎
265040341
корреспондентов CNN, собравшихся(c).... ?)))
..... CNN прешла к откровенным провокация, загоняя "журналистов" под танки ?))) .... в США за такие "акции" лишили бы аккредитации и пинком под зад из страны.
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