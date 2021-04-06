Полицейские начали задержания возле колонии, где содержат Навального. В автозак отправились врач оппозиционера и журналист CNN

Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали полицейские. Это произошло после того, как она пошла на почту, чтобы отправить письмо во ФСИН, следует из прямой трансляции.

До этого автозак приехал к колонии, рядом с которой собрались врачи, приехавшие к Алексею Навальному. Сотрудник полиции неоднократно предупреждал собравшихся о том, что они мешают работе режимного учреждения.



Васильева отметила, что не понимает, зачем и за что ее «схватили» силовики. Кроме того, задержали несколько журналистов — в том числе корреспондента CNN, сообщает РИА Новости.

