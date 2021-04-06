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Полицейские начали задержания возле колонии, где содержат Навального. В автозак отправились врач оппозиционера и журналист CNN

Главу «Альянса врачей» задержали в Покрове, где она пыталась навестить Алексея Навального

Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали полицейские. Это произошло после того, как она пошла на почту, чтобы отправить письмо во ФСИН, следует из прямой трансляции.

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До этого автозак приехал к колонии, рядом с которой собрались врачи, приехавшие к Алексею Навальному. Сотрудник полиции неоднократно предупреждал собравшихся о том, что они мешают работе режимного учреждения.

Васильева отметила, что не понимает, зачем и за что ее «схватили» силовики. Кроме того, задержали несколько журналистов — в том числе корреспондента CNN, сообщает РИА Новости.

Представители альянса утром приехали в Покров, однако попасть к Навальному не смогли. После этого Васильева решила написать «бумагу» во ФСИН, чтобы требовать допуска к осужденному.

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Комментарии (39)

lamer
Вполне себе симпатичная эта Анастасия. В халатике такая, а под ним голенькая поди.
мухомор
весна
baddancer
Даже сидя в тюрьме Алексей помогает властям выявлять и задерживать особо буйных представителей оппозиции. Моё уважение.
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