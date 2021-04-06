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Великобритания запросила у России данные о задержании журналиста CNN у колонии Навального

Посольство Британии направило запрос РФ по поводу задержания корреспондента CNN Мэттью Ченса

Посольство Великобритании срочно запросило у России информацию о задержании гражданина этой страны, журналиста CNN Мэттью Ченса возле колонии в Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» писала, что британский журналист был задержан в числе нескольких своих коллег при попытке попасть на территорию ИК-2.

Также в автозак были помещены представители профсоюза медиков «Альянс врачей» (организация признана в РФ иностранным агентом), включая врача Навального Анастасию Васильеву.

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Комментарии (1)

lamer
Не переживайте, господа супостаты. Ответят вам в законом установленный срок.
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