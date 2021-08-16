Пресс-секретаря Навального признали виновной по «санитарному делу»

Кира Ярмыш приговорена к 1,5 года ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.



«Назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу», — рассказала 16 августа Ярмыш в своем twitter.

Ее адвокат Вероника Полякова уточнила, что Преображенский районный суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального виновной по части 4 статьи 33 (склонение к совершению преступления) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).