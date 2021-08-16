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Пресс-секретаря Навального признали виновной по «санитарному делу»

Кира Ярмыш приговорена к 1,5 года ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.

«Назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу», — рассказала 16 августа Ярмыш в своем twitter.

Ее адвокат Вероника Полякова уточнила, что Преображенский районный суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального виновной по части 4 статьи 33 (склонение к совершению преступления) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Сторона обвинения требовала приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы.

По «санитарному делу» суд ранее признал виновными активиста Николая Ляскина и юриста Любовь Соболь.

Статью «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» применили после митинга 23 января.

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Комментарии (8)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна.., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340..
Владислав М
Какая власть такое и "правосудие"!
sakorol
Беги Кира кЛюбке
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