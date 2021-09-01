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Петербургский рейс покружил над Пулково и улетел в Москву. Из расписания его выбили высокие гости

Рейс Архангельск — Петербург задерживается больше чем на 10 часов

Рейс авиакомпании «Россия» Архангельск — Петербург не смог приземлиться в Пулково. Вынужденную посадку в Москве пассажирам объяснили плохой погодой и прописали ожидание.

О сбое в лётном расписании «Фонтанке» 1 сентября сообщил читатель, который рассчитывал оказаться в Петербурге накануне вечером. Рейс SU6308 из Архангельска ждали в Пулково около десяти часов вечера, но самолёт, покружив над воздушной гаванью, взял курс на Москву.

Экипаж рейса объяснил задержку метеорологическими условиями. «Из окна тумана не видно, ветра тоже нет», — рассказывает читатель о погоде в столице. В Москве самолёта в Петербург ждут более пяти часов.

Фото: Flightradar24
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По информации «Фонтанки», накануне вечером в Пулково ждали высоких лиц. Судя по данным Flightradar, нарезать круги в окрестностях пришлось ещё как минимум одному рейсу.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: Flightradar24
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (25)

262370901
Вероятно пока все отдыхали в отпуске путин обнулил и пункт 3, статьи 17 "Конституции" РФ*?
"Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц."
Komarinsk2019
Ничего непонятно... кого ненавидеть-то?
AndrewBarsik
Над городом пролетал таз с помоями, который ошибочно поименован "высокими гостями"
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