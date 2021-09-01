О сбое в лётном расписании «Фонтанке» 1 сентября сообщил читатель, который рассчитывал оказаться в Петербурге накануне вечером. Рейс SU6308 из Архангельска ждали в Пулково около десяти часов вечера, но самолёт, покружив над воздушной гаванью, взял курс на Москву.



Экипаж рейса объяснил задержку метеорологическими условиями. «Из окна тумана не видно, ветра тоже нет», — рассказывает читатель о погоде в столице. В Москве самолёта в Петербург ждут более пяти часов.