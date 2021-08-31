«Пассажир рейса устроил дебош на борту, отказывался занять свое место, оскорблял стюардесс, матерился. Рейс задерживается более чем на час. Все пассажиры сидят в самолёте, обстановка накаляется. С буйным пассажиром вывели и какую-то женщину, она была в маске, то ли супруга, то ли какая-то его подруга, знакомая. На борту скандал и напряжение, кричат дети», — рассказал житель Петербурга Александр.
автор видео читатель «Фонтанки» Александр
Рейс DP314 должен был вылететь в Петербург в 17:55, в итоге смог это сделать только после 19:30. По словам Александра, много времени ушло на запись свидетельских показаний полицией.