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Петербуржцы застряли на борту самолёта в Сочи из-за безмасочников. Мужчину и женщину на улицу вывела полиция

Самолёт «Победы» прилетит в Петербург из Сочи с опозданием из-за безмасочника

Рейс авиакомпании «Победа» из Сочи в Петербург задержался в аэропорту вылета из-за безмасочника. Об этом «Фонтанке» 31 августа сообщил читатель.

«Пассажир рейса устроил дебош на борту, отказывался занять свое место, оскорблял стюардесс, матерился. Рейс задерживается более чем на час. Все пассажиры сидят в самолёте, обстановка накаляется. С буйным пассажиром вывели и какую-то женщину, она была в маске, то ли супруга, то ли какая-то его подруга, знакомая. На борту скандал и напряжение, кричат дети», — рассказал житель Петербурга Александр.

автор видео читатель «Фонтанки» Александр

Рейс DP314 должен был вылететь в Петербург в 17:55, в итоге смог это сделать только после 19:30. По словам Александра, много времени ушло на запись свидетельских показаний полицией.

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Комментарии (15)

teodor
Какие нафик маски, вакцины же рулят?!
Vasya11
Кушают в полёте, тоже в масках?
Или эта опция уже отпала?
nuga
В Победе постоянно такое.Дешевка.
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