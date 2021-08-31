В среднем по 10 безмасочников ежедневно ловили летом в петербургском общественном транспорте

В Петербурге специалисты комитета по транспорту за три летних месяца составили более 800 протоколов в отношении безмасочников. Ведомство объявляло об ужесточении контроля.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 31 августа, все указанные протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях направлены в адрес комитета по вопросам законности для рассмотрения по существу.



В среднем получается, что в день составляли примерно по 10 протоколов, но распределялись они по календарю неравномерно. Напомним, Смольный объявил об ужесточении контроля на транспорте 13 июня, некоторый эффект стал заметен на следующий день. За два дня было составлено более сотни протоколов, автобусы простаивали по 15 и более минут, пока с нарушителями вели работу. Как она выглядит — можно посмотреть здесь.

