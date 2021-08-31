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В среднем по 10 безмасочников ежедневно ловили летом в петербургском общественном транспорте

В Петербурге специалисты комитета по транспорту за три летних месяца составили более 800 протоколов в отношении безмасочников. Ведомство объявляло об ужесточении контроля.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 31 августа, все указанные протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях направлены в адрес комитета по вопросам законности для рассмотрения по существу.

В среднем получается, что в день составляли примерно по 10 протоколов, но распределялись они по календарю неравномерно. Напомним, Смольный объявил об ужесточении контроля на транспорте 13 июня, некоторый эффект стал заметен на следующий день. За два дня было составлено более сотни протоколов, автобусы простаивали по 15 и более минут, пока с нарушителями вели работу. Как она выглядит — можно посмотреть здесь.

«Фонтанка» рассказывала, что в прошлом году такие масочные рейды проходили не в пример гуманнее, чем в Москве: когда в столице ловили 10 тысяч нарушителей, в Петербурге сосредоточивались на разъяснительной работе и выписывали на два порядка меньше актов.

Акты по статье 8.6.1 городского закона об административных нарушениях составляют сотрудники управления полиции на метрополитене (подавляющее большинство) или «Организатора перевозок» на наземном транспорте. После этого акты уходят в комтранс, где на их основании уполномоченные чиновники подписывают протоколы и отправляют в комитет по вопросам законности. Штраф равен 4 тысячам рублей.

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Комментарии (5)

walker-СПб
Постоянно пользуюсь услугами ОТ. Ни разу никаких проверок не видел.
Cashmare
один почти пустой автобус в день... да просто не покладая рук, в поте лица, аки пчёлы, ага... какие-то неправильные пчёлы, трутни называются
zlopopik
Смутное время. Спустя годы многим будет стыдно вспоминать об этом идиотизме.
Ну, или, наоборот, бывшее человечество дальше будет ходить в намордниках.
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