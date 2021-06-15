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За выходные на безмасочников в петербургском транспорте составили более сотни актов. Автобусы стояли по полчаса

В общественном транспорте Петербурга составлено больше 100 актов о нарушении масочного режима

За последние два дня сотрудники петербургских ведомств составили более сотни актов о нарушении масочного режима на общественном транспорте. В выходные ведомство обещало ужесточить контроль.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 15 июня, зафиксировано несколько случаев, когда автобусы простаивали по 15 и более минут, в то время как строптивого пассажира пытались увещевать. Автобус № 196 накануне не трогался полчаса с Ленсоветовской дороги. При этом в случае с трамваями, которые, как известно, объехать друг друга не могут, на разговоры не размениваются, сразу вызывают Росгвардию.

Напомним, акты по статье 8.6.1. городского закона об административных нарушениях составляют управление полиции на метрополитене (подавляющее большинство) либо сотрудники «Организатора перевозок» на наземном транспорте. После этого акты уходят в комтранс, где на их основании уполномоченные чиновники составляют протоколы и отправляют в комитет по вопросам законности. Штраф составляет 4 тысячи рублей.

Смольный объявил об ужесточении контроля на транспорте 13 июня, некоторый эффект стал заметен на следующий день. При этом «Фонтанка» рассказывала, что в прошлом году такие масочные рейды проходили не в пример гуманнее, чем в Москве: когда в столице ловили 10 тысяч нарушителей, в Петербурге сосредоточивались на разъяснительной работе и выписывали на два порядка меньше актов.

С 17 июня в связи с ростом заболеваемости в Петербурге введены новые ограничения на работу общепита и торговой сферы, а также на проведение массовых мероприятий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

ZeZ
На какой ресурс не зайди, везде уколотые всех окорбляют, постоянно кого-то хотят закрыть, насильно привить, оштрафовать, не пускать, оганичить. Некоторые,особо упоротые, готовы даже убивать. Откуда столько злобы и агрессии? Или это побочка от прививки?
sakorol
зачем мне маска,если я уже переболел ,антитела выработались.Пусть прививаются и носят маски те кто не болел,а если не хотят,то это их проблема
***_555
Чинушек когда привлекут за публичную демонстрацию наплевательского отношения к антиковидным мерам?
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