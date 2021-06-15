За выходные на безмасочников в петербургском транспорте составили более сотни актов. Автобусы стояли по полчаса

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 15 июня, зафиксировано несколько случаев, когда автобусы простаивали по 15 и более минут, в то время как строптивого пассажира пытались увещевать. Автобус № 196 накануне не трогался полчаса с Ленсоветовской дороги. При этом в случае с трамваями, которые, как известно, объехать друг друга не могут, на разговоры не размениваются, сразу вызывают Росгвардию.



Напомним, акты по статье 8.6.1. городского закона об административных нарушениях составляют управление полиции на метрополитене (подавляющее большинство) либо сотрудники «Организатора перевозок» на наземном транспорте. После этого акты уходят в комтранс, где на их основании уполномоченные чиновники составляют протоколы и отправляют в комитет по вопросам законности. Штраф составляет 4 тысячи рублей.

