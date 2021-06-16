«Девушка, наденьте маску, будьте любезны. Автобус никуда не поедет. Вы нам ничего не докажете. Кто у нас там губернатор? Вот им и доказывайте. Вы сейчас только теряете время — своё и чужое», — сказал он, эмоционально жестикулируя руками.

Жаркое противостояние в автобусе № 54 было запечатлено на Лиговском проспекте в районе одноимённой станции метро. Его катализатором стала пассажирка, которая вошла в салон без маски. Кондуктор сделал ей замечание, но оно было проигнорировано. После этого незамедлительная реакция на её пренебрежение правилами последовала от водителя. Последний заглушил двигатель, покинул рабочее место и направился в салон, чтобы выступить с речью перед нарушительницей.

Ключевые моменты короткого спича, судя по видеозаписи, дошли до его адресата. После того как водитель покинул салон, нарушительница не спеша натянула маску на лицо. Правда, только на подбородок. Однако даже такое формальное соблюдение правил всех устроило. Автобус поехал дальше.



По словам корреспондента «Фонтанки», описанному конфликту предшествовал ещё один, который произошёл по той же причине. Однако с предыдущим нарушителем церемониться не стали — безмасочника просто высадили из автобуса.



Смольный объявил об ужесточении контроля на транспорте 13 июня, некоторый эффект стал заметен уже на следующий день. По итогам минувших выходных в отношении безмасочников было составлено более сотни актов.



При этом «Фонтанка» рассказывала, что в прошлом году подобные рейды проходили не в пример гуманнее, чем в Москве: когда в столице ловили десять тысяч нарушителей, в Петербурге сосредоточивались на разъяснительной работе и составляли на два порядка меньше актов.



С 17 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе введены новые ограничения на работу общепита и торговой сферы, а также на проведение массовых мероприятий.

