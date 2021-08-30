«Каждый год мы отдаём всё больше контроля над нашими жизнями». Дуров задумался о потере цифровой свободы

Год от года человечество теряет свободу вместе с усилением цензуры и ограничений в Интернете на фоне развития цифровых технологий. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров 30 августа.
«20 лет назад у нас был децентрализованный Интернет и сравнительно неограниченная банковская система. Сегодня Apple и Google цензурируют информацию и приложения на наших телефонах, в то время, как Visa и Mastercard ограничивают какие товары и услуги мы можем покупать. Каждый год мы отдаём всё больше контроля над нашими жизнями в адрес горстки глав фирм, которых мы не избирали», — написал он.
Дуров отметил, что люди сами дают свою приватную информацию корпорациям, таргетологам, которые «отвлекают нас дешёвыми развлечениями», а в таких странах, как Китай, не спрятаться от камер с искусственным интеллектом.
«В 2017 году Китай превзошёл США став самой большой экономикой в мире по покупательской способности, показав всему миру, что индивидуальные свободы не требуются для экономического развития. Смотря на успех Китая, многие страны становятся авторитарными, отбросив основные права человека, такие как: свобода слова, передвижения и сбора», — считает Дуров.
Людей в цифровом простанстве предприниматель делит на два типа — те, кто пытается выжить «в быстро уменьшающейся песочнице, которая называется "Свободный бизнес"» или выпускают свой контент, и те, кто «приклеен к своим устройствам» и не анализирует происходящее.
«Наблюдая за этим, я задаюсь вопросом, что же станет наследием нашего поколения. Нас запомнят в истории как тех, кто позволил свободным обществам превратиться в кошмар антиутопии? Или нас запомнят как тех, что защищал свободы, за которые так сильно боролись предыдущие поколения?» — говорит Дуров.