«Каждый год мы отдаём всё больше контроля над нашими жизнями». Дуров задумался о потере цифровой свободы

«20 лет назад у нас был децентрализованный Интернет и сравнительно неограниченная банковская система. Сегодня Apple и Google цензурируют информацию и приложения на наших телефонах, в то время, как Visa и Mastercard ограничивают какие товары и услуги мы можем покупать. Каждый год мы отдаём всё больше контроля над нашими жизнями в адрес горстки глав фирм, которых мы не избирали», — написал он.

Год от года человечество теряет свободу вместе с усилением цензуры и ограничений в Интернете на фоне развития цифровых технологий. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров 30 августа.

Дуров отметил, что люди сами дают свою приватную информацию корпорациям, таргетологам, которые «отвлекают нас дешёвыми развлечениями», а в таких странах, как Китай, не спрятаться от камер с искусственным интеллектом.

«В 2017 году Китай превзошёл США став самой большой экономикой в мире по покупательской способности, показав всему миру, что индивидуальные свободы не требуются для экономического развития. Смотря на успех Китая, многие страны становятся авторитарными, отбросив основные права человека, такие как: свобода слова, передвижения и сбора», — считает Дуров.

Людей в цифровом простанстве предприниматель делит на два типа — те, кто пытается выжить «в быстро уменьшающейся песочнице, которая называется "Свободный бизнес"» или выпускают свой контент, и те, кто «приклеен к своим устройствам» и не анализирует происходящее.

«Наблюдая за этим, я задаюсь вопросом, что же станет наследием нашего поколения. Нас запомнят в истории как тех, кто позволил свободным обществам превратиться в кошмар антиутопии? Или нас запомнят как тех, что защищал свободы, за которые так сильно боролись предыдущие поколения?» — говорит Дуров.