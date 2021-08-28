28 августа на 81-м году жизни скончался народный артист РСФСР Роман Громадский. Об этом сообщили в Театре «Балтийский дом», которому актер был верен 55 лет.
Будущий выдающийся актер театра и кино, даже маленькие роли которого становились запоминающимися, известный театральный педагог, Роман Борисович пришел на сцену Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (так назывался в ту пору «Балтийский дом») сразу по окончании Ленинградского театрального института. На этой сцене воплотил множество ролей, не последнее место среди которых занимали классические персонажи: Фауст у Гёте, Иван Коломийцев в «Последних» Максима Горького, Шамраев в «Чайке», Василий Васильевич Светловидов в «Лебединой песне» Антона Чехова.
Его последней премьерой стал спектакль «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков», в котором дуэт пожилых влюбленных они трогательно и душевно играли с народной артисткой РСФСР Ириной Соколовой.
На экране Громадский появился более чем в 50 фильмах и телесериалах, в их числе — «Романс о влюбленных», «Цирк сгорел и клоуны разбежались», «Ментовские войны», «Сонька Золотая ручка».
Cоболезнования в связи с кончиной артиста выразил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что «петербургская культура понесла большую утрату».