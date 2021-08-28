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В Петербурге скончался народный артист РСФСР Роман Громадский

28 августа на 81-м году жизни скончался народный артист РСФСР Роман Громадский. Об этом сообщили в Театре «Балтийский дом», которому актер был верен 55 лет.

Будущий выдающийся актер театра и кино, даже маленькие роли которого становились запоминающимися, известный театральный педагог, Роман Борисович пришел на сцену Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (так назывался в ту пору «Балтийский дом») сразу по окончании Ленинградского театрального института. На этой сцене воплотил множество ролей, не последнее место среди которых занимали классические персонажи: Фауст у Гёте, Иван Коломийцев в «Последних» Максима Горького, Шамраев в «Чайке», Василий Васильевич Светловидов в «Лебединой песне» Антона Чехова.

Его последней премьерой стал спектакль «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков», в котором дуэт пожилых влюбленных они трогательно и душевно играли с народной артисткой РСФСР Ириной Соколовой.

На экране Громадский появился более чем в 50 фильмах и телесериалах, в их числе — «Романс о влюбленных», «Цирк сгорел и клоуны разбежались», «Ментовские войны», «Сонька Золотая ручка».

Cоболезнования в связи с кончиной артиста выразил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив, что «петербургская культура понесла большую утрату».

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Комментарии (5)

Vikilein
Как жаль...
266218398
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340....
AGP
Искренне жаль, но 81-таки...
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