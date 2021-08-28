28 августа на 81-м году жизни скончался народный артист РСФСР Роман Громадский. Об этом сообщили в Театре «Балтийский дом», которому актер был верен 55 лет.



Будущий выдающийся актер театра и кино, даже маленькие роли которого становились запоминающимися, известный театральный педагог, Роман Борисович пришел на сцену Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (так назывался в ту пору «Балтийский дом») сразу по окончании Ленинградского театрального института. На этой сцене воплотил множество ролей, не последнее место среди которых занимали классические персонажи: Фауст у Гёте, Иван Коломийцев в «Последних» Максима Горького, Шамраев в «Чайке», Василий Васильевич Светловидов в «Лебединой песне» Антона Чехова.

